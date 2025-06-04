KZT - Kasakhstansk tenge

Kasakhstansk tenge er valutaen for Kasakhstan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kasakhstansk tenge vekselkurs er KZT til USD kursen. Valutakoden for Tenge er KZT , og valutasymbolet er ₸. Nedenfor finder du Kasakhstansk tenge kurser og en valutaomregner.