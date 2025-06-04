  1. Hjem
KZT - Kasakhstansk tenge

Kasakhstansk tenge er valutaen for Kasakhstan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kasakhstansk tenge vekselkurs er KZT til USD kursen. Valutakoden for Tenge er KZT, og valutasymbolet er ₸. Nedenfor finder du Kasakhstansk tenge kurser og en valutaomregner.

Kasakhstansk tenge statistik

NavnKasakhstansk tenge
Symbol
Underenhed1/100 = Tïin
UnderenhedssymbolTïin
Top KZT konverteringKZT til USD
Top KZT diagramKZT til USD diagram

Kasakhstansk tenge profil

MønterOfte brugt: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
SedlerOfte brugt: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
CentralbankDen Nationale Bank for Kasakhstan
Brugere
Kasakhstan

