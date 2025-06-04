KZT - Kasakhstansk tenge
Kasakhstansk tenge er valutaen for Kasakhstan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kasakhstansk tenge vekselkurs er KZT til USD kursen. Valutakoden for Tenge er KZT, og valutasymbolet er ₸. Nedenfor finder du Kasakhstansk tenge kurser og en valutaomregner.
Kasakhstansk tenge statistik
|Navn
|Kasakhstansk tenge
|Symbol
|₸
|Underenhed
|1/100 = Tïin
|Underenhedssymbol
|Tïin
|Top KZT konvertering
|KZT til USD
|Top KZT diagram
|KZT til USD diagram
Kasakhstansk tenge profil
|Mønter
|Ofte brugt: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Sedler
|Ofte brugt: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Centralbank
|Den Nationale Bank for Kasakhstan
|Brugere
Kasakhstan
