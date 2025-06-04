GMD - Gambisk dalasi
Gambisk dalasi er valutaen for Gambia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Gambisk dalasi vekselkurs er GMD til USD kursen. Valutakoden for Dalasis er GMD, og valutasymbolet er D. Nedenfor finder du Gambisk dalasi kurser og en valutaomregner.
Gambisk dalasi statistik
|Navn
|Gambisk dalasi
|Symbol
|Dalasi
|Underenhed
|1/100 = butut
|Underenhedssymbol
|butut
|Top GMD konvertering
|GMD til USD
|Top GMD diagram
|GMD til USD diagram
Gambisk dalasi profil
|Brugere
Gambia
Hvorfor er du interesseret i GMD?
