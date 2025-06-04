  1. Hjem
GMD - Gambisk dalasi

Gambisk dalasi er valutaen for Gambia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Gambisk dalasi vekselkurs er GMD til USD kursen. Valutakoden for Dalasis er GMD, og valutasymbolet er D. Nedenfor finder du Gambisk dalasi kurser og en valutaomregner.

Gambisk dalasi statistik

NavnGambisk dalasi
SymbolDalasi
Underenhed1/100 = butut
Underenhedssymbolbutut
Top GMD konverteringGMD til USD
Top GMD diagramGMD til USD diagram

Gambisk dalasi profil

Brugere
Gambia

