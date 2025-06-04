SEK - Svensk krone

Tidlig valuta i Sverige

I middelalderen brugte Sverige sølvvaluta. I 1625 blev der dog indført kobbermønter, og valutasystemet blev skiftet til en bimetallisk standard. I 1745 suspenderede Sverige sin kobberstandard, udstedte uindløselige sedler og indførte en ikke-konvertibel papirstandard. På grund af inflation og store økonomiske problemer devaluerede valutaen, og Sverige vendte tilbage til sølvstandardsystemet i 1776.

Fra den svenske Riksdaler til den svenske Krona

Valutaen, der blev brugt fra det 17. århundrede til 1873, var Riksdaler. Systemet var ret komplekst, med underenheder bestående af mark, øre, penning, skillingars og runstyckens. I 1855 vedtog Sverige decimalsystemet, da de introducerede en ny version af Riksdaler: Risksdaler Riksmynt. Den svenske Krona kom først til eksistens, da Sverige accepterede at tilslutte sig den Skandinaviske Monetære Union i 1873, sammen med Danmark og Norge. Alle involverede lande fastsatte deres respektive valutaer mod guld til par med hinanden for at skabe monetær stabilitet. Denne union varede indtil Første Verdenskrig, da landene mistede deres peg til guld. Sverige beholdt Krona-valutaen efter, at den monetære union blev opløst.

SEK og euroen

Under 1994-tiltrædelsesaftalen skulle Sverige tilslutte sig Eurozonen og adoptere euroen. I 2003 blev der dog afholdt en folkeafstemning, som resulterede i 56% modstand mod at tilslutte sig. Der er stadig meget debat om, hvorvidt det ville være i landets bedste interesse at tilslutte sig, og som sådan har det forsinket vedtagelsen af euroen.