ZWD - Zimbabwisk dollar

Zimbabwisk dollar er valutaen for Zimbabwe. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Zimbabwisk dollar vekselkurs er ZWD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er ZWD, og valutasymbolet er Z$. Nedenfor finder du Zimbabwisk dollar kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Denne zimbabwiske dollar (ZWD) er blevet suspenderet på ubestemt tid.

ZWDZimbabwisk dollar (forældet)

I januar 2009 tillod Reserve Bank of Zimbabwe brugen af udenlandsk valuta i Zimbabwe som svar på et økonomisk fald, der forårsagede inflationsniveauer på 5 milliarder procent. I april 2009 blev den zimbabwiske dollar suspenderet på ubestemt tid. Regeringen har vedtaget en ramme for flere valutaer, som inkluderer australske dollar, Botswana Pula, britiske sterling pund, kinesiske yuan, euro, japanske yen, indiske rupee, sydafrikanske rand og amerikanske dollar. For mere information, læs BBC's "Zimbabwes multi-valuta forvirring".

Zimbabwisk dollar statistik

NavnZimbabwisk dollar
SymbolZ$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top ZWD konverteringZWD til USD
Top ZWD diagramZWD til USD diagram

Zimbabwisk dollar profil

SedlerOfte brugt: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
CentralbankReserve Bank of Zimbabwe
Brugere
Zimbabwe

