ZWD - Zimbabwisk dollar

Zimbabwisk dollar er valutaen for Zimbabwe. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Zimbabwisk dollar vekselkurs er ZWD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er ZWD , og valutasymbolet er Z$. Nedenfor finder du Zimbabwisk dollar kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Denne zimbabwiske dollar (ZWD) er blevet suspenderet på ubestemt tid.