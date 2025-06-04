ZWD - Zimbabwisk dollar
Zimbabwisk dollar er valutaen for Zimbabwe. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Zimbabwisk dollar vekselkurs er ZWD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er ZWD, og valutasymbolet er Z$. Nedenfor finder du Zimbabwisk dollar kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Denne zimbabwiske dollar (ZWD) er blevet suspenderet på ubestemt tid.
I januar 2009 tillod Reserve Bank of Zimbabwe brugen af udenlandsk valuta i Zimbabwe som svar på et økonomisk fald, der forårsagede inflationsniveauer på 5 milliarder procent. I april 2009 blev den zimbabwiske dollar suspenderet på ubestemt tid. Regeringen har vedtaget en ramme for flere valutaer, som inkluderer australske dollar, Botswana Pula, britiske sterling pund, kinesiske yuan, euro, japanske yen, indiske rupee, sydafrikanske rand og amerikanske dollar. For mere information, læs BBC's "Zimbabwes multi-valuta forvirring".
Zimbabwisk dollar statistik
|Navn
|Zimbabwisk dollar
|Symbol
|Z$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top ZWD konvertering
|ZWD til USD
|Top ZWD diagram
|ZWD til USD diagram
Zimbabwisk dollar profil
|Sedler
|Ofte brugt: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Centralbank
|Reserve Bank of Zimbabwe
|Brugere
Zimbabwe
Zimbabwe
Hvorfor er du interesseret i ZWD?
Jeg vil...Abonnere på ZWD e-mailopdateringerFå ZWD kurser på min telefonFå en ZWD valutadata-API til min virksomhed