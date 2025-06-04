BOB - Boliviansk boliviano
Boliviansk boliviano er valutaen for Bolivia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Boliviansk boliviano vekselkurs er BOB til USD kursen. Valutakoden for Bolivianos er BOB, og valutasymbolet er $b. Nedenfor finder du Boliviansk boliviano kurser og en valutaomregner.
Boliviansk boliviano statistik
|Navn
|Boliviansk boliviano
|Symbol
|$b
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|Centavo
|Top BOB konvertering
|BOB til USD
|Top BOB diagram
|BOB til USD diagram
Boliviansk boliviano profil
|Mønter
|Ofte brugt: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Sedler
|Ofte brugt: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Centralbank
|Bolivias Centralbank
|Brugere
Bolivia
Bolivia
