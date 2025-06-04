  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. BOB

bob
BOB - Boliviansk boliviano

Boliviansk boliviano er valutaen for Bolivia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Boliviansk boliviano vekselkurs er BOB til USD kursen. Valutakoden for Bolivianos er BOB, og valutasymbolet er $b. Nedenfor finder du Boliviansk boliviano kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

bob
BOBBoliviansk boliviano

Boliviansk boliviano statistik

NavnBoliviansk boliviano
Symbol$b
Underenhed1/100 = Centavo
UnderenhedssymbolCentavo
Top BOB konverteringBOB til USD
Top BOB diagramBOB til USD diagram

Boliviansk boliviano profil

MønterOfte brugt: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
SedlerOfte brugt: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
CentralbankBolivias Centralbank
Brugere
Bolivia

Hvorfor er du interesseret i BOB?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på BOB e-mailopdateringerFå BOB kurser på min telefonFå en BOB valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.518
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789429
USD / CAD1.36630
EUR / JPY184.258
AUD / USD0.670907

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%