LBP - Libanesisk pund
Libanesisk pund er valutaen for Libanon. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Libanesisk pund vekselkurs er LBP til USD kursen. Valutakoden for Pund er LBP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Libanesisk pund kurser og en valutaomregner.
Libanesisk pund statistik
|Navn
|Libanesisk pund
|Symbol
|ل.ل
|Underenhed
|1/100 = Piastre
|Underenhedssymbol
|Piastre
|Top LBP konvertering
|LBP til USD
|Top LBP diagram
|LBP til USD diagram
Libanesisk pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: ل.ل250, ل.ل500
Sjældent brugt: ل.ل50, ل.ل100
|Sedler
|Ofte brugt: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Centralbank
|Bank of Lebanon
|Brugere
Libanon
