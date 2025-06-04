LBP - Libanesisk pund

Libanesisk pund er valutaen for Libanon. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Libanesisk pund vekselkurs er LBP til USD kursen. Valutakoden for Pund er LBP , og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Libanesisk pund kurser og en valutaomregner.