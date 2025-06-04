  1. Hjem
LBP - Libanesisk pund

Libanesisk pund er valutaen for Libanon. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Libanesisk pund vekselkurs er LBP til USD kursen. Valutakoden for Pund er LBP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Libanesisk pund kurser og en valutaomregner.

LBPLibanesisk pund

Libanesisk pund statistik

NavnLibanesisk pund
Symbolل.ل
Underenhed1/100 = Piastre
UnderenhedssymbolPiastre
Top LBP konverteringLBP til USD
Top LBP diagramLBP til USD diagram

Libanesisk pund profil

MønterOfte brugt: ل.ل250, ل.ل500
Sjældent brugt: ل.ل50, ل.ل100
SedlerOfte brugt: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
CentralbankBank of Lebanon
Brugere
Libanon

