BWP - Botswansk pula
Botswansk pula er valutaen for Botswana. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Botswansk pula vekselkurs er BWP til USD kursen. Valutakoden for Pule er BWP, og valutasymbolet er P. Nedenfor finder du Botswansk pula kurser og en valutaomregner.
Botswansk pula statistik
|Navn
|Botswansk pula
|Symbol
|P
|Underenhed
|1/100 = thebe
|Underenhedssymbol
|t
Botswansk pula profil
|Mønter
|Ofte brugt: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Sedler
|Ofte brugt: P10, P20, P50, P100, P200
|Centralbank
|Bank of Botswana
|Brugere
Botswana
Hvorfor er du interesseret i BWP?
