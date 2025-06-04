  1. Hjem
BWP - Botswansk pula

Botswansk pula er valutaen for Botswana. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Botswansk pula vekselkurs er BWP til USD kursen. Valutakoden for Pule er BWP, og valutasymbolet er P. Nedenfor finder du Botswansk pula kurser og en valutaomregner.

Botswansk pula statistik

NavnBotswansk pula
SymbolP
Underenhed1/100 = thebe
Underenhedssymbolt
Top BWP konverteringBWP til USD
Top BWP diagramBWP til USD diagram

Botswansk pula profil

MønterOfte brugt: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
SedlerOfte brugt: P10, P20, P50, P100, P200
CentralbankBank of Botswana
Brugere
Botswana

