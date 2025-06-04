  1. Hjem
COP - Colombiansk peso

Colombiansk peso er valutaen for Colombia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Colombiansk peso vekselkurs er COP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er COP, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Colombiansk peso kurser og en valutaomregner.

Colombiansk peso statistik

NavnColombiansk peso
Symbol$
Underenhed1/100 = Centavo
UnderenhedssymbolCentavo
Top COP konverteringCOP til USD
Top COP diagramCOP til USD diagram

Colombiansk peso profil

MønterOfte brugt: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
SedlerOfte brugt: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
CentralbankCentralbanken i Colombia
Brugere
Colombia

