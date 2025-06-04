COP - Colombiansk peso
Colombiansk peso er valutaen for Colombia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Colombiansk peso vekselkurs er COP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er COP, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Colombiansk peso kurser og en valutaomregner.
Colombiansk peso statistik
|Navn
|Colombiansk peso
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|Centavo
|Top COP konvertering
|COP til USD
|Top COP diagram
|COP til USD diagram
Colombiansk peso profil
|Mønter
|Ofte brugt: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Sedler
|Ofte brugt: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Centralbank
|Centralbanken i Colombia
|Brugere
Colombia
Colombia
Hvorfor er du interesseret i COP?
