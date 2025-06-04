SHP - Sankthelenansk pund

Sankthelenansk pund er valutaen for Saint Helena. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sankthelenansk pund vekselkurs er SHP til USD kursen. Valutakoden for Pund er SHP , og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Sankthelenansk pund kurser og en valutaomregner.