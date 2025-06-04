  1. Hjem
SHP - Sankthelenansk pund

Sankthelenansk pund er valutaen for Saint Helena. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sankthelenansk pund vekselkurs er SHP til USD kursen. Valutakoden for Pund er SHP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Sankthelenansk pund kurser og en valutaomregner.

Sankthelenansk pund statistik

NavnSankthelenansk pund
Symbol£
Underenhed1/100 = Saint Helena Pound
Underenhedssymbolp
Top SHP konverteringSHP til USD
Top SHP diagramSHP til USD diagram

Sankthelenansk pund profil

MønterOfte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
SedlerOfte brugt: £5, £10, £20
Brugere
Saint Helena

