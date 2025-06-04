SHP - Sankthelenansk pund
Sankthelenansk pund er valutaen for Saint Helena. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sankthelenansk pund vekselkurs er SHP til USD kursen. Valutakoden for Pund er SHP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Sankthelenansk pund kurser og en valutaomregner.
Sankthelenansk pund statistik
|Navn
|Sankthelenansk pund
|Symbol
|£
|Underenhed
|1/100 = Saint Helena Pound
|Underenhedssymbol
|p
|Top SHP konvertering
|SHP til USD
|Top SHP diagram
|SHP til USD diagram
Sankthelenansk pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Sedler
|Ofte brugt: £5, £10, £20
|Brugere
Saint Helena
Saint Helena
