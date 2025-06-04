DKK - Dansk krone

Valutaen i Danmark blev først introduceret i 1625 med indførelsen af den danske Rigsdaler. Rigsdaleren var en kompliceret valuta, der brugte tre underenheder: mark, skilling og pfenning. Systemet manglede decimalisering og blev ved med at blive brugt indtil oprettelsen af den Skandinaviske Monetære Union i 1873. Unionen forpligtede Danmark, Norge og Sverige til at fastsætte deres respektive valutaer mod guld, til par med hinanden, for at skabe monetær stabilitet.

I 1875 blev den danske Krone introduceret som Danmarks officielle lovlige betalingsmiddel. Den Skandinaviske Monetære Union blev opløst i 1914, da guldstandarden blev opgivet globalt. Danmark beholdt Krone-valutaen og forsøgte at fastsætte den til guldstandarden igen i 1924, men forlod den permanent i 1931. Kronen gennemgik en anden ændring, da den blev knyttet til den tyske Reichsmark under den tyske besættelse fra 1940-1945. Den blev genknyttet til britiske pund og amerikanske dollar efter krigens afslutning.

Danish Krone og euroen

Som en del af Den Europæiske Union skulle Danmark oprindeligt adoptere euroen. Men da euroen blev lanceret i 1999, valgte Danmark at stå udenfor gennem Edinburgh-aftalen. I 2000 blev der afholdt en folkeafstemning for at afgøre, om euroen skulle indføres eller ej. 53,2% af befolkningen var imod at adoptere euroen. Den danske krone forbliver knyttet gennem Valutakursmekanismen II (ERM II) med en vekselkurs bundet inden for 2,25% af euroen.