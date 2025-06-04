HRK - Kroatisk kuna

Kroatisk kuna er valutaen for Kroatien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kroatisk kuna vekselkurs er HRK til USD kursen. Valutakoden for Kunaer er HRK , og valutasymbolet er kn. Nedenfor finder du Kroatisk kuna kurser og en valutaomregner.

Den kroatiske kuna (HRK) blev erstattet af euroen (EUR) den 1. januar 2013. Kunaen accepteres ikke længere som lovligt betalingsmiddel fra den 14. januar 2023.