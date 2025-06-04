  1. Hjem
VES - Venezuelansk bolívar

Venezuelansk bolívar er valutaen for Venezuela. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Venezuelansk bolívar vekselkurs er VES til USD kursen. Valutakoden for Bolívares er VES, og valutasymbolet er Bs.S. Nedenfor finder du Venezuelansk bolívar kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Bolivar Soberano har mange officielle kurser.

ves
VESVenezuelansk bolívar

Venezuelansk bolívar statistik

NavnVenezuelansk bolívar
SymbolBs. S
Underenhed1/100 = céntimo
Underenhedssymbol¢
Top VES konverteringVES til USD
Top VES diagramVES til USD diagram

Venezuelansk bolívar profil

Kælenavnebolo(s), luca(s)
MønterOfte brugt: Bs. S1, 50¢
SedlerOfte brugt: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
CentralbankBanco Central de Venezuela
Brugere
Venezuela

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.567
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789569
USD / CAD1.36725
EUR / JPY184.326
AUD / USD0.670962

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%