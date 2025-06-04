VES - Venezuelansk bolívar
Venezuelansk bolívar er valutaen for Venezuela. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Venezuelansk bolívar vekselkurs er VES til USD kursen. Valutakoden for Bolívares er VES, og valutasymbolet er Bs.S. Nedenfor finder du Venezuelansk bolívar kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Bolivar Soberano har mange officielle kurser.
Venezuelansk bolívar statistik
|Navn
|Venezuelansk bolívar
|Symbol
|Bs. S
|Underenhed
|1/100 = céntimo
|Underenhedssymbol
|¢
|Top VES konvertering
|VES til USD
|Top VES diagram
|VES til USD diagram
Venezuelansk bolívar profil
|Kælenavne
|bolo(s), luca(s)
|Mønter
|Ofte brugt: Bs. S1, 50¢
|Sedler
|Ofte brugt: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Centralbank
|Banco Central de Venezuela
|Brugere
Venezuela
Venezuela
Hvorfor er du interesseret i VES?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på VES e-mailopdateringerFå VES kurser på min telefonFå en VES valutadata-API til min virksomhed