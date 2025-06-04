VES - Venezuelansk bolívar

Venezuelansk bolívar er valutaen for Venezuela. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Venezuelansk bolívar vekselkurs er VES til USD kursen. Valutakoden for Bolívares er VES , og valutasymbolet er Bs.S. Nedenfor finder du Venezuelansk bolívar kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Bolivar Soberano har mange officielle kurser.