BSD - Bahamansk dollar
Bahamansk dollar er valutaen for Bahamas. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bahamansk dollar vekselkurs er BSD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er BSD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Bahamansk dollar kurser og en valutaomregner.
Bahamansk dollar statistik
|Navn
|Bahamansk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top BSD konvertering
|BSD til USD
|Top BSD diagram
|BSD til USD diagram
Bahamansk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
|Sedler
|Ofte brugt: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centralbank
|Bahamas Centralbank
|Brugere
Bahamas
Hvorfor er du interesseret i BSD?
