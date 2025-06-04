MWK - Malawisk kwacha

Malawisk kwacha er valutaen for Malawi. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Malawisk kwacha vekselkurs er MWK til USD kursen. Valutakoden for Kwachas er MWK , og valutasymbolet er MK. Nedenfor finder du Malawisk kwacha kurser og en valutaomregner.