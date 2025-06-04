  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. MWK

mwk
MWK - Malawisk kwacha

Malawisk kwacha er valutaen for Malawi. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Malawisk kwacha vekselkurs er MWK til USD kursen. Valutakoden for Kwachas er MWK, og valutasymbolet er MK. Nedenfor finder du Malawisk kwacha kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

mwk
MWKMalawisk kwacha

Malawisk kwacha statistik

NavnMalawisk kwacha
SymbolMK
Underenhed1/100 = Tambala
UnderenhedssymbolTambala
Top MWK konverteringMWK til USD
Top MWK diagramMWK til USD diagram

Malawisk kwacha profil

MønterOfte brugt: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
SedlerOfte brugt: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
CentralbankReservebanken for Malawi
Brugere
Malawi

Hvorfor er du interesseret i MWK?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på MWK e-mailopdateringerFå MWK kurser på min telefonFå en MWK valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17715
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34972
USD / CHF0.789709
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670953

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%