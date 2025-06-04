CDF - Congolesisk franc

Congolesisk franc er valutaen for Kongo/Kinshasa. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Congolesisk franc vekselkurs er CDF til USD kursen. Valutakoden for Francs er CDF , og valutasymbolet er FC. Nedenfor finder du Congolesisk franc kurser og en valutaomregner.