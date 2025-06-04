  1. Hjem
CDF - Congolesisk franc

Congolesisk franc er valutaen for Kongo/Kinshasa. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Congolesisk franc vekselkurs er CDF til USD kursen. Valutakoden for Francs er CDF, og valutasymbolet er FC. Nedenfor finder du Congolesisk franc kurser og en valutaomregner.

CDFCongolesisk franc

Congolesisk franc statistik

NavnCongolesisk franc
SymbolFranc
Underenhed
Underenhedssymbol
Top CDF konverteringCDF til USD
Top CDF diagramCDF til USD diagram

Congolesisk franc profil

Brugere
Kongo/Kinshasa

