CVE - Kap Verdisk escudo
Kap Verdisk escudo er valutaen for Kap Verde. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kap Verdisk escudo vekselkurs er CVE til USD kursen. Valutakoden for Escudos er CVE, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Kap Verdisk escudo kurser og en valutaomregner.
Kap Verdisk escudo statistik
|Navn
|Kap Verdisk escudo
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Centavo (udgået)
|Underenhedssymbol
|Centavo (udgået)
|Top CVE konvertering
|CVE til USD
|Top CVE diagram
|CVE til USD diagram
Kap Verdisk escudo profil
|Mønter
|Ofte brugt: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Sedler
|Ofte brugt: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Centralbank
|Bank of Cape Verde
|Brugere
Kap Verde
Kap Verde
