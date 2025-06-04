CVE - Kap Verdisk escudo

Kap Verdisk escudo er valutaen for Kap Verde. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kap Verdisk escudo vekselkurs er CVE til USD kursen. Valutakoden for Escudos er CVE , og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Kap Verdisk escudo kurser og en valutaomregner.