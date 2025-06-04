  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. CVE

cve
CVE - Kap Verdisk escudo

Kap Verdisk escudo er valutaen for Kap Verde. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kap Verdisk escudo vekselkurs er CVE til USD kursen. Valutakoden for Escudos er CVE, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Kap Verdisk escudo kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

cve
CVEKap Verdisk escudo

Kap Verdisk escudo statistik

NavnKap Verdisk escudo
Symbol$
Underenhed1/100 = Centavo (udgået)
UnderenhedssymbolCentavo (udgået)
Top CVE konverteringCVE til USD
Top CVE diagramCVE til USD diagram

Kap Verdisk escudo profil

MønterOfte brugt: $1, $5, $10, $20, $50, $100
SedlerOfte brugt: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
CentralbankBank of Cape Verde
Brugere
Kap Verde

Hvorfor er du interesseret i CVE?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på CVE e-mailopdateringerFå CVE kurser på min telefonFå en CVE valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17716
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789555
USD / CAD1.36658
EUR / JPY184.272
AUD / USD0.670827

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%