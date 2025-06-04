KRW - Sydkoreansk won
Sydkoreansk won er valutaen for Korea (Syd). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sydkoreansk won vekselkurs er KRW til USD kursen. Valutakoden for Won er KRW, og valutasymbolet er ₩. Nedenfor finder du Sydkoreansk won kurser og en valutaomregner.
I 1633 blev den koreanske Mun, bestående af kobber- og bronze-mønter, gjort til den primære valuta i Korea. Mun blev brugt i over to århundreder, indtil den i 1892 blev erstattet af Yang, den første decimaliserede koreanske valuta. I 1902 blev Won introduceret som den officielle valuta i Korea, med en vekselkurs på 1 Won til 5 Yang. Bank of Korea blev etableret i 1909, men ændrede navn til Bank of Joseon, da Korea blev annekteret af Japan et år senere. Under japansk styre blev Korea tvunget til at adoptere den koreanske Yen, som erstattede Won til pari.
Efter Anden Verdenskrig, i 1945, etablerede Sydkorea Won som landets officielle valuta, som erstattede Yen til pari. Won var oprindeligt bundet til US Dollar med en kurs på 15 Won til 1 Dollar, med bundkursen der ændrede sig flere gange indtil 1951. På grund af det drastiske fald i værdi blev valutaen igen erstattet. I 1953 blev den koreanske Hwan introduceret med en kurs på 1 Hwan til 100 Won. I 1962 blev en anden koreansk Won etableret, som erstattede den koreanske Hwan med en kurs på 1 KRW til 10 Hwan. Igen blev Won bundet til US Dollar med bundkursen der ændrede sig flere gange indtil 1997, hvor den begyndte at flyde frit på markedet.
Sydkoreansk won statistik
|Navn
|Sydkoreansk won
|Symbol
|₩
|Underenhed
|1/100 = Jeon
|Underenhedssymbol
|Jeon
|Top KRW konvertering
|KRW til USD
|Top KRW diagram
|KRW til USD diagram
Sydkoreansk won profil
|Mønter
|Ofte brugt: ₩100, ₩500
Sjældent brugt: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
|Sedler
|Ofte brugt: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
|Centralbank
|Bank of Korea
|Brugere
Korea (Syd)
Korea (Syd)
