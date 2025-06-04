DOGE - Dogecoin
Valutakoden for Dogecoins er DOGE, og valutasymbolet er Ɖ. Nedenfor finder du Dogecoin kurser og en valutaomregner. Du kan også abonnere på vores valutanyhedsbreve med daglige kurser og analyser, læse Xe valutabloggen eller tage DOGE kurser med på farten med vores Xe valuta-apps og hjemmeside.
Dogecoin Information
Dogecoin er en open source peer-to-peer digital valuta, favoriseret af Shiba Inus verden over.
Risici ved brug af Dogecoin
Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.
Dogecoin Historie
Oprindeligt dannet som en joke, blev Dogecoin skabt af IBM-softwareingeniør Billy Markus og Adobe-softwareingeniør Jackson Palmer. De ønskede at skabe en peer-to-peer digital valuta, der kunne nå en bredere demografisk gruppe end Bitcoin. Derudover ønskede de at distancere det fra den kontroversielle historie om andre mønter. Dogecoin blev officielt lanceret den 6. december 2013, og inden for de første 30 dage var der over en million besøgende på Dogecoin.com.
Hvorfor er du interesseret i DOGE?
