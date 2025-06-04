DOGE - Dogecoin

Dogecoin Information

Dogecoin er en open source peer-to-peer digital valuta, favoriseret af Shiba Inus verden over.

Risici ved brug af Dogecoin

Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.

Dogecoin Historie

Oprindeligt dannet som en joke, blev Dogecoin skabt af IBM-softwareingeniør Billy Markus og Adobe-softwareingeniør Jackson Palmer. De ønskede at skabe en peer-to-peer digital valuta, der kunne nå en bredere demografisk gruppe end Bitcoin. Derudover ønskede de at distancere det fra den kontroversielle historie om andre mønter. Dogecoin blev officielt lanceret den 6. december 2013, og inden for de første 30 dage var der over en million besøgende på Dogecoin.com.

