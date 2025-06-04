  1. Hjem
RWF - Rwandisk franc

Rwandisk franc er valutaen for Rwanda. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Rwandisk franc vekselkurs er RWF til USD kursen. Valutakoden for Francs er RWF, og valutasymbolet er R₣. Nedenfor finder du Rwandisk franc kurser og en valutaomregner.

Rwandisk franc statistik

NavnRwandisk franc
SymbolFranc
Underenhed1/100 = Centime
UnderenhedssymbolCentime
Top RWF konverteringRWF til USD
Top RWF diagramRWF til USD diagram

Rwandisk franc profil

SedlerOfte brugt: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
Brugere
Rwanda

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.462
GBP / USD1.34990
USD / CHF0.789656
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.211
AUD / USD0.671219

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%