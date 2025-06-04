RWF - Rwandisk franc
Rwandisk franc er valutaen for Rwanda. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Rwandisk franc vekselkurs er RWF til USD kursen. Valutakoden for Francs er RWF, og valutasymbolet er R₣. Nedenfor finder du Rwandisk franc kurser og en valutaomregner.
Rwandisk franc statistik
|Navn
|Rwandisk franc
|Symbol
|Franc
|Underenhed
|1/100 = Centime
|Underenhedssymbol
|Centime
|Top RWF konvertering
|RWF til USD
|Top RWF diagram
|RWF til USD diagram
Rwandisk franc profil
|Sedler
|Ofte brugt: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
|Brugere
Rwanda
Rwanda
