MZN - Mozambiquisk metical

Mozambiquisk metical er valutaen for Mozambique. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mozambiquisk metical vekselkurs er MZN til USD kursen. Valutakoden for Meticais er MZN , og valutasymbolet er MT. Nedenfor finder du Mozambiquisk metical kurser og en valutaomregner.