MZN - Mozambiquisk metical

Mozambiquisk metical er valutaen for Mozambique. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mozambiquisk metical vekselkurs er MZN til USD kursen. Valutakoden for Meticais er MZN, og valutasymbolet er MT. Nedenfor finder du Mozambiquisk metical kurser og en valutaomregner.

Mozambiquisk metical statistik

NavnMozambiquisk metical
SymbolMT
Underenhed1/100 = Centavo
UnderenhedssymbolCentavo
Top MZN konverteringMZN til USD
Top MZN diagramMZN til USD diagram

Mozambiquisk metical profil

MønterOfte brugt: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
SedlerOfte brugt: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
CentralbankBanco de Moçambique
Brugere
Mozambique

