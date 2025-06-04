MZN - Mozambiquisk metical
Mozambiquisk metical er valutaen for Mozambique. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mozambiquisk metical vekselkurs er MZN til USD kursen. Valutakoden for Meticais er MZN, og valutasymbolet er MT. Nedenfor finder du Mozambiquisk metical kurser og en valutaomregner.
Mozambiquisk metical statistik
|Navn
|Mozambiquisk metical
|Symbol
|MT
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|Centavo
|Top MZN konvertering
|MZN til USD
|Top MZN diagram
|MZN til USD diagram
Mozambiquisk metical profil
|Mønter
|Ofte brugt: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Sedler
|Ofte brugt: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Centralbank
|Banco de Moçambique
|Brugere
Mozambique
Mozambique
