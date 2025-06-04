  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. MRU

mru
MRU - Mauritansk ouguiya

Mauritansk ouguiya er valutaen for Mauritanien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mauritansk ouguiya vekselkurs er MRU til USD kursen. Valutakoden for Ouguiyas er MRU, og valutasymbolet er UM. Nedenfor finder du Mauritansk ouguiya kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

mru
MRUMauritansk ouguiya

Mauritansk ouguiya statistik

NavnMauritansk ouguiya
SymbolUM
Underenhed1/5 = Khoums
UnderenhedssymbolKhoums
Top MRU konverteringMRU til USD
Top MRU diagramMRU til USD diagram

Mauritansk ouguiya profil

MønterOfte brugt: UM1, UM5, UM10, UM20
Sjældent brugt: Khoums1
SedlerOfte brugt: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
CentralbankBanque Centrale de Mauritanie
Brugere
Mauritanien

Hvorfor er du interesseret i MRU?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på MRU e-mailopdateringerFå MRU kurser på min telefonFå en MRU valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17715
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34972
USD / CHF0.789709
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670953

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%