MRU - Mauritansk ouguiya

Mauritansk ouguiya er valutaen for Mauritanien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mauritansk ouguiya vekselkurs er MRU til USD kursen. Valutakoden for Ouguiyas er MRU , og valutasymbolet er UM. Nedenfor finder du Mauritansk ouguiya kurser og en valutaomregner.