MRU - Mauritansk ouguiya
Mauritansk ouguiya er valutaen for Mauritanien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mauritansk ouguiya vekselkurs er MRU til USD kursen. Valutakoden for Ouguiyas er MRU, og valutasymbolet er UM. Nedenfor finder du Mauritansk ouguiya kurser og en valutaomregner.
Mauritansk ouguiya statistik
|Navn
|Mauritansk ouguiya
|Symbol
|UM
|Underenhed
|1/5 = Khoums
|Underenhedssymbol
|Khoums
|Top MRU konvertering
|MRU til USD
|Top MRU diagram
|MRU til USD diagram
Mauritansk ouguiya profil
|Mønter
|Ofte brugt: UM1, UM5, UM10, UM20
Sjældent brugt: Khoums1
|Sedler
|Ofte brugt: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Centralbank
|Banque Centrale de Mauritanie
|Brugere
Mauritanien
