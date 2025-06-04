  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. AFN

afn
AFN - Afghansk afghani

Afghansk afghani er valutaen for Afghanistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Afghansk afghani vekselkurs er AFN til USD kursen. Valutakoden for Afghanis er AFN, og valutasymbolet er ؋. Nedenfor finder du Afghansk afghani kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

afn
AFNAfghansk afghani

Afghansk afghani statistik

NavnAfghansk afghani
Symbol؋
Underenhed1/100 = Pul
UnderenhedssymbolPul
Top AFN konverteringAFN til USD
Top AFN diagramAFN til USD diagram

Afghansk afghani profil

MønterOfte brugt: ؋1, ؋2, ؋5
SedlerOfte brugt: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
CentralbankDa Afghanistan Bank
Brugere
Afghanistan

Hvorfor er du interesseret i AFN?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på AFN e-mailopdateringerFå AFN kurser på min telefonFå en AFN valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17846
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.438
GBP / USD1.35108
USD / CHF0.788421
USD / CAD1.36545
EUR / JPY184.356
AUD / USD0.671904

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%