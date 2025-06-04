AFN - Afghansk afghani
Afghansk afghani er valutaen for Afghanistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Afghansk afghani vekselkurs er AFN til USD kursen. Valutakoden for Afghanis er AFN, og valutasymbolet er ؋. Nedenfor finder du Afghansk afghani kurser og en valutaomregner.
Afghansk afghani statistik
|Navn
|Afghansk afghani
|Symbol
|؋
|Underenhed
|1/100 = Pul
|Underenhedssymbol
|Pul
|Top AFN konvertering
|AFN til USD
|Top AFN diagram
|AFN til USD diagram
Afghansk afghani profil
|Mønter
|Ofte brugt: ؋1, ؋2, ؋5
|Sedler
|Ofte brugt: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Centralbank
|Da Afghanistan Bank
|Brugere
Afghanistan
Afghanistan
