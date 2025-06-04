MKD - Makedonsk denar

Makedonsk denar er valutaen for Nordmakedonien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Makedonsk denar vekselkurs er MKD til USD kursen. Valutakoden for Denarer er MKD , og valutasymbolet er ден. Nedenfor finder du Makedonsk denar kurser og en valutaomregner.