MKD - Makedonsk denar
Makedonsk denar er valutaen for Nordmakedonien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Makedonsk denar vekselkurs er MKD til USD kursen. Valutakoden for Denarer er MKD, og valutasymbolet er ден. Nedenfor finder du Makedonsk denar kurser og en valutaomregner.
Makedonsk denar statistik
|Navn
|Makedonsk denar
|Symbol
|ден
|Underenhed
|1/100 = Deni
|Underenhedssymbol
|Deni
|Top MKD konvertering
|MKD til USD
|Top MKD diagram
|MKD til USD diagram
Makedonsk denar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Sedler
|Ofte brugt: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Centralbank
|Nationalbanken i Republikken Nordmakedonien
|Brugere
Nordmakedonien
Nordmakedonien
Hvorfor er du interesseret i MKD?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på MKD e-mailopdateringerFå MKD kurser på min telefonFå en MKD valutadata-API til min virksomhed