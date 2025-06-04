RSD - Serbisk dinar
Serbisk dinar er valutaen for Serbien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Serbisk dinar vekselkurs er RSD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er RSD, og valutasymbolet er Дин.. Nedenfor finder du Serbisk dinar kurser og en valutaomregner.
Serbisk dinar statistik
|Navn
|Serbisk dinar
|Symbol
|РСД
|Underenhed
|1/100 = Penge
|Underenhedssymbol
|Penge
|Top RSD konvertering
|RSD til USD
|Top RSD diagram
|RSD til USD diagram
Serbisk dinar profil
|Kælenavne
|Glava
|Mønter
|Ofte brugt: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Sedler
|Ofte brugt: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Sjældent brugt: РСД2000, РСД5000
|Centralbank
|Nationalbanken i Serbien
|Brugere
Serbien
Serbien
Hvorfor er du interesseret i RSD?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på RSD e-mailopdateringerFå RSD kurser på min telefonFå en RSD valutadata-API til min virksomhed