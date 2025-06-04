RSD - Serbisk dinar

Serbisk dinar er valutaen for Serbien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Serbisk dinar vekselkurs er RSD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er RSD , og valutasymbolet er Дин.. Nedenfor finder du Serbisk dinar kurser og en valutaomregner.