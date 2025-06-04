  1. Hjem
RSD - Serbisk dinar

Serbisk dinar er valutaen for Serbien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Serbisk dinar vekselkurs er RSD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er RSD, og valutasymbolet er Дин.. Nedenfor finder du Serbisk dinar kurser og en valutaomregner.

Serbisk dinar statistik

NavnSerbisk dinar
SymbolРСД
Underenhed1/100 = Penge
UnderenhedssymbolPenge
Top RSD konverteringRSD til USD
Top RSD diagramRSD til USD diagram

Serbisk dinar profil

KælenavneGlava
MønterOfte brugt: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
SedlerOfte brugt: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Sjældent brugt: РСД2000, РСД5000
CentralbankNationalbanken i Serbien
Brugere
Serbien

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.452
GBP / USD1.34993
USD / CHF0.789666
USD / CAD1.36700
EUR / JPY184.198
AUD / USD0.671235

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%