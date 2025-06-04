INR - Indisk rupee

Den centrale bank i Indien kaldes Reserve Bank of India. INR er en styret flydende valuta, der tillader markedet at bestemme valutakursen. Som sådan anvendes intervention kun for at opretholde lav volatilitet i valutakurser.

Tidlig møntprægning i Indien

Indien var en af de første udstedere af mønter, cirka 6. århundrede f.Kr., med de første dokumenterede mønter kaldet 'punch-marked' mønter på grund af den måde, de blev fremstillet på. Indiens møntdesign ændrede sig ofte i de næste par århundreder, efterhånden som forskellige imperier steg og faldt. I det 12. århundrede blev en ny valuta kaldet Tanka introduceret. Under Mughal-perioden blev der etableret et ensartet monetært system, og den sølv Rupayya eller Rupee blev introduceret. Staterne i det prækoloniale Indien prægede deres mønter med et lignende design som den sølv Rupee med variationer afhængigt af deres oprindelsesregion.

Valuta i Britisk Indien

I 1825 vedtog Britisk Indien et sølvstandard system baseret på Rupee, som blev brugt indtil slutningen af det 20. århundrede. Selvom Indien var en koloni af Storbritannien, vedtog det aldrig Pound Sterling. I 1866 kollapsede finansielle institutioner, og kontrollen over papirpenge blev overført til den britiske regering, hvor præsidentbankerne blev nedlagt et år senere. Samme år blev Victoria Portrait-serien af sedler udstedt til ære for dronning Victoria og forblev i brug i cirka 50 år.

Den moderne indiske Rupee

Efter at have opnået sin uafhængighed i 1947 og blevet en republik i 1950, blev Indiens moderne Rupee (INR) ændret tilbage til designet af den signaturmønt. Den indiske Rupee blev vedtaget som landets eneste valuta, og brugen af anden indenlandsk mønt blev fjernet fra cirkulation. Indien vedtog et decimaliseringssystem i 1957.

I 2016 ophørte Rs 500 og Rs 1.000 med at være lovligt betalingsmiddel i Indien. Fjernelsen af denominationerne er et forsøg på at stoppe korruption og ulovlige kontante beholdninger. I november samme år begyndte Reserve Bank of India at udstede ₹ 2000 denominations sedler i Mahatma Gandhi (Ny) Serien.