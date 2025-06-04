  1. Hjem
TVD - Tuvaluansk dollar

Tuvaluansk dollar er valutaen for Tuvalu. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tuvaluansk dollar vekselkurs er TVD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er TVD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Tuvaluansk dollar kurser og en valutaomregner.

Tuvaluansk dollar statistik

NavnTuvaluansk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
Underenhedssymbol¢
Top TVD konverteringTVD til USD
Top TVD diagramTVD til USD diagram

Tuvaluansk dollar profil

MønterOfte brugt: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
SedlerOfte brugt: $5, $10, $20, $50, $100
Brugere
Tuvalu

