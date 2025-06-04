TVD - Tuvaluansk dollar
Tuvaluansk dollar er valutaen for Tuvalu. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tuvaluansk dollar vekselkurs er TVD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er TVD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Tuvaluansk dollar kurser og en valutaomregner.
Tuvaluansk dollar statistik
|Navn
|Tuvaluansk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|¢
|Top TVD konvertering
|TVD til USD
|Top TVD diagram
|TVD til USD diagram
Tuvaluansk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Sedler
|Ofte brugt: $5, $10, $20, $50, $100
|Brugere
Tuvalu
Tuvalu
Hvorfor er du interesseret i TVD?
