PAB - Panamansk balboa

Panamansk balboa er valutaen for Panama. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Panamansk balboa vekselkurs er PAB til USD kursen. Valutakoden for Balboa er PAB, og valutasymbolet er B/.. Nedenfor finder du Panamansk balboa kurser og en valutaomregner.

Panamansk balboa statistik

NavnPanamansk balboa
SymbolB/.
Underenhed
Underenhedssymbol
Top PAB konverteringPAB til USD
Top PAB diagramPAB til USD diagram

Panamansk balboa profil

Brugere
Panama

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17714
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.536
GBP / USD1.34960
USD / CHF0.789766
USD / CAD1.36674
EUR / JPY184.264
AUD / USD0.670992

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%