XPF - CFP-franc

CFP-franc er valutaen for Franske Stillehavskontorer (CFP). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære CFP-franc vekselkurs er XPF til USD kursen. Valutakoden for Francs er XPF , og valutasymbolet er ₣. Nedenfor finder du CFP-franc kurser og en valutaomregner.