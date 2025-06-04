XPF - CFP-franc
CFP-franc er valutaen for Franske Stillehavskontorer (CFP). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære CFP-franc vekselkurs er XPF til USD kursen. Valutakoden for Francs er XPF, og valutasymbolet er ₣. Nedenfor finder du CFP-franc kurser og en valutaomregner.
CFP-franc statistik
|Navn
|CFP-franc
|Symbol
|Franc
|Underenhed
|1/100 = Centime
|Underenhedssymbol
|Centime
|Top XPF konvertering
|XPF til USD
|Top XPF diagram
|XPF til USD diagram
CFP-franc profil
|Mønter
|Ofte brugt: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
|Sedler
|Ofte brugt: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Centralbank
|Institut for Udenlandske Udgivelser
|Brugere
Franske Stillehavskontorer (CFP), Fransk Polynesien, Ny Kaledonien, Wallis og Futuna Øerne
