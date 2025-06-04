  1. Hjem
XPF - CFP-franc

CFP-franc er valutaen for Franske Stillehavskontorer (CFP). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære CFP-franc vekselkurs er XPF til USD kursen. Valutakoden for Francs er XPF, og valutasymbolet er ₣. Nedenfor finder du CFP-franc kurser og en valutaomregner.

CFP-franc statistik

NavnCFP-franc
SymbolFranc
Underenhed1/100 = Centime
UnderenhedssymbolCentime
Top XPF konverteringXPF til USD
Top XPF diagramXPF til USD diagram

CFP-franc profil

MønterOfte brugt: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
SedlerOfte brugt: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
CentralbankInstitut for Udenlandske Udgivelser
Brugere
Franske Stillehavskontorer (CFP), Fransk Polynesien, Ny Kaledonien, Wallis og Futuna Øerne

