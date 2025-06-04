  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. BZD

bzd
BZD - Belizisk dollar

Belizisk dollar er valutaen for Belize. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Belizisk dollar vekselkurs er BZD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er BZD, og valutasymbolet er BZ$. Nedenfor finder du Belizisk dollar kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

bzd
BZDBelizisk dollar

Belizisk dollar statistik

NavnBelizisk dollar
SymbolBZ$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top BZD konverteringBZD til USD
Top BZD diagramBZD til USD diagram

Belizisk dollar profil

MønterOfte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
SedlerOfte brugt: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
CentralbankCentralbanken i Belize
Brugere
Belize

Hvorfor er du interesseret i BZD?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på BZD e-mailopdateringerFå BZD kurser på min telefonFå en BZD valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.542
GBP / USD1.34948
USD / CHF0.789538
USD / CAD1.36651
EUR / JPY184.277
AUD / USD0.670802

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%