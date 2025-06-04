BZD - Belizisk dollar
Belizisk dollar er valutaen for Belize. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Belizisk dollar vekselkurs er BZD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er BZD, og valutasymbolet er BZ$. Nedenfor finder du Belizisk dollar kurser og en valutaomregner.
Belizisk dollar statistik
|Navn
|Belizisk dollar
|Symbol
|BZ$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top BZD konvertering
|BZD til USD
|Top BZD diagram
|BZD til USD diagram
Belizisk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Sedler
|Ofte brugt: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Centralbank
|Centralbanken i Belize
|Brugere
Belize
Belize
