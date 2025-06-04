HNL - Honduransk lempira

Honduransk lempira er valutaen for Honduras. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Honduransk lempira vekselkurs er HNL til USD kursen. Valutakoden for Lempiras er HNL , og valutasymbolet er L. Nedenfor finder du Honduransk lempira kurser og en valutaomregner.