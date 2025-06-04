HNL - Honduransk lempira
Honduransk lempira er valutaen for Honduras. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Honduransk lempira vekselkurs er HNL til USD kursen. Valutakoden for Lempiras er HNL, og valutasymbolet er L. Nedenfor finder du Honduransk lempira kurser og en valutaomregner.
Honduransk lempira statistik
|Navn
|Honduransk lempira
|Symbol
|L
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|Centavo
|Top HNL konvertering
|HNL til USD
|Top HNL diagram
|HNL til USD diagram
Honduransk lempira profil
|Mønter
|Ofte brugt: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Sedler
|Ofte brugt: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Centralbank
|Centralbanken i Honduras
|Brugere
Honduras
Honduras
Hvorfor er du interesseret i HNL?
