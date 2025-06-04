  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. HNL

hnl
HNL - Honduransk lempira

Honduransk lempira er valutaen for Honduras. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Honduransk lempira vekselkurs er HNL til USD kursen. Valutakoden for Lempiras er HNL, og valutasymbolet er L. Nedenfor finder du Honduransk lempira kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

hnl
HNLHonduransk lempira

Honduransk lempira statistik

NavnHonduransk lempira
SymbolL
Underenhed1/100 = Centavo
UnderenhedssymbolCentavo
Top HNL konverteringHNL til USD
Top HNL diagramHNL til USD diagram

Honduransk lempira profil

MønterOfte brugt: Centavo10, Centavo20, Centavo50
SedlerOfte brugt: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
CentralbankCentralbanken i Honduras
Brugere
Honduras

Hvorfor er du interesseret i HNL?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på HNL e-mailopdateringerFå HNL kurser på min telefonFå en HNL valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17647
GBP / EUR1.14611
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34837
USD / CHF0.790217
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.277
AUD / USD0.670654

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%