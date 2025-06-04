KYD - Caymansk dollar
Caymansk dollar er valutaen for Caymanøerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Caymansk dollar vekselkurs er KYD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er KYD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Caymansk dollar kurser og en valutaomregner.
Caymansk dollar statistik
|Navn
|Caymansk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top KYD konvertering
|KYD til USD
|Top KYD diagram
|KYD til USD diagram
Caymansk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Sedler
|Ofte brugt: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Centralbank
|Caymanøernes Monetære Myndighed
|Brugere
Caymanøerne
Caymanøerne
