kyd
KYD - Caymansk dollar

Caymansk dollar er valutaen for Caymanøerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Caymansk dollar vekselkurs er KYD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er KYD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Caymansk dollar kurser og en valutaomregner.

kyd
KYDCaymansk dollar

Caymansk dollar statistik

NavnCaymansk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top KYD konverteringKYD til USD
Top KYD diagramKYD til USD diagram

Caymansk dollar profil

MønterOfte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
SedlerOfte brugt: $1, $5, $10, $25, $50, $100
CentralbankCaymanøernes Monetære Myndighed
Brugere
Caymanøerne

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17647
GBP / EUR1.14624
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34851
USD / CHF0.790174
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.280
AUD / USD0.670680

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%