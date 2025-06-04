LTC - Litecoin

Litecoin Information

Litecoin er en peer-to-peer internetvaluta, der muliggør øjeblikkelige, næsten omkostningsfrie betalinger til enhver i verden. Litecoin er et open source, globalt betalingsnetværk, der er fuldstændig decentraliseret uden nogen centrale myndigheder. Matematik sikrer netværket og giver enkeltpersoner mulighed for at kontrollere deres egne finanser. Litecoin har hurtigere transaktionsbekræftelsestider og forbedret lager effektivitet end den førende matematikbaserede valuta. Med betydelig industri støtte, handelsvolumen og likviditet er Litecoin et bevist handelsmiddel, der supplerer Bitcoin.

Risici ved brug af Litecoin

Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været tilfælde af online kryptovaluta tegnebøger, der er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.

Litecoin Historie

I 2011 blev Bitcoin mining stort set udført af GPU'er. Dette rejste bekymring hos nogle brugere om, at mining nu havde en høj adgangsbarriere, og at CPU-ressourcer blev forældede og værdiløse til mining. Ved at bruge kode fra Bitcoin blev en ny alternativ valuta oprettet kaldet Tenebrix (TBX). Tenebrix erstattede SHA-256-runderne i Bitcoins mining-algoritme med scrypt-funktionen, som var specielt designet i 2009 til at være dyr at accelerere med FPGA- eller ASIC-chips. Dette ville tillade Tenebrix at have været "GPU-modstandsdygtig" og udnytte de tilgængelige CPU-ressourcer fra bitcoin-minere. Tenebrix selv var et efterfølgerprojekt til en tidligere kryptovaluta, der erstattede Bitcoins udstedelsesplan med en konstant blokbelønning (derved skabte en ubegribelig pengemængde). Dog inkluderede udviklerne en klausul i koden, der ville tillade dem at kræve 7,7 millioner TBX for sig selv uden omkostninger, hvilket blev kritiseret af brugerne. For at imødekomme dette skabte Charlie Lee, en Google-medarbejder, der senere ville blive Engineering Director hos Coinbase, en alternativ version af Tenebrix kaldet Fairbrix (FBX). Litecoin arver scrypt mining-algoritmen fra Fairbrix, men vender tilbage til den begrænsede pengemængde af Bitcoin, med andre ændringer. Lee frigav Litecoin via en open-source klient på GitHub den 7. oktober 2011. Litecoin-netværket gik live den 13. oktober 2011.

