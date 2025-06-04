ZAR - Sydafrikansk rand

Som et handelscenter cirkulerede flere valutaer i Sydafrika. Den første officielle valuta, der blev brugt, var Guilder. I slutningen af det 17. århundrede blev Rixdollar brugt og var den første sydafrikanske valuta, der inkluderede papirgæld. Under britisk besættelse, i 1826, blev Kapprovinsen sat på en sterlingbasis, selvom andre valutaer, herunder spanske dollars, US Dollars, franske franc og indiske rupee fortsatte med at cirkulere. I 1921 blev Reserve Bank of South Africa etableret som centralbank. I 1961 blev den sydafrikanske Rand erstattet af Pound under et decimaliseret system. Forholdet var 2 ZAR til 1 GBP.