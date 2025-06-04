ZAR - Sydafrikansk rand
Sydafrikansk rand er valutaen for Sydafrika. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sydafrikansk rand vekselkurs er ZAR til USD kursen. Valutakoden for Rand er ZAR, og valutasymbolet er R. Nedenfor finder du Sydafrikansk rand kurser og en valutaomregner.
Som et handelscenter cirkulerede flere valutaer i Sydafrika. Den første officielle valuta, der blev brugt, var Guilder. I slutningen af det 17. århundrede blev Rixdollar brugt og var den første sydafrikanske valuta, der inkluderede papirgæld. Under britisk besættelse, i 1826, blev Kapprovinsen sat på en sterlingbasis, selvom andre valutaer, herunder spanske dollars, US Dollars, franske franc og indiske rupee fortsatte med at cirkulere. I 1921 blev Reserve Bank of South Africa etableret som centralbank. I 1961 blev den sydafrikanske Rand erstattet af Pound under et decimaliseret system. Forholdet var 2 ZAR til 1 GBP.
Sydafrikansk rand statistik
|Navn
|Sydafrikansk rand
|Symbol
|R
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|c
|Top ZAR konvertering
|ZAR til USD
|Top ZAR diagram
|ZAR til USD diagram
Sydafrikansk rand profil
|Mønter
|Ofte brugt: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
|Sedler
|Ofte brugt: R10, R20, R50, R100, R200
|Centralbank
|Sydafrikansk Reserve Bank
|Brugere
Sydafrika, Lesotho, Namibia
Sydafrika, Lesotho, Namibia
Hvorfor er du interesseret i ZAR?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på ZAR e-mailopdateringerFå ZAR kurser på min telefonFå en ZAR valutadata-API til min virksomhed