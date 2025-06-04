  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. ZAR

zar
ZAR - Sydafrikansk rand

Sydafrikansk rand er valutaen for Sydafrika. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sydafrikansk rand vekselkurs er ZAR til USD kursen. Valutakoden for Rand er ZAR, og valutasymbolet er R. Nedenfor finder du Sydafrikansk rand kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

zar
ZARSydafrikansk rand

Som et handelscenter cirkulerede flere valutaer i Sydafrika. Den første officielle valuta, der blev brugt, var Guilder. I slutningen af det 17. århundrede blev Rixdollar brugt og var den første sydafrikanske valuta, der inkluderede papirgæld. Under britisk besættelse, i 1826, blev Kapprovinsen sat på en sterlingbasis, selvom andre valutaer, herunder spanske dollars, US Dollars, franske franc og indiske rupee fortsatte med at cirkulere. I 1921 blev Reserve Bank of South Africa etableret som centralbank. I 1961 blev den sydafrikanske Rand erstattet af Pound under et decimaliseret system. Forholdet var 2 ZAR til 1 GBP.

Sydafrikansk rand statistik

NavnSydafrikansk rand
SymbolR
Underenhed1/100 = Cent
Underenhedssymbolc
Top ZAR konverteringZAR til USD
Top ZAR diagramZAR til USD diagram

Sydafrikansk rand profil

MønterOfte brugt: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
SedlerOfte brugt: R10, R20, R50, R100, R200
CentralbankSydafrikansk Reserve Bank
Brugere
Sydafrika, Lesotho, Namibia

Hvorfor er du interesseret i ZAR?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på ZAR e-mailopdateringerFå ZAR kurser på min telefonFå en ZAR valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17755
GBP / EUR1.14614
USD / JPY156.536
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789367
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671049

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%