KES - Kenyansk shilling
Kenyansk shilling er valutaen for Kenya. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kenyansk shilling vekselkurs er KES til USD kursen. Valutakoden for Shilling er KES, og valutasymbolet er KSh. Nedenfor finder du Kenyansk shilling kurser og en valutaomregner.
Kenyansk shilling statistik
|Navn
|Kenyansk shilling
|Symbol
|KSh
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|c
|Top KES konvertering
|KES til USD
|Top KES diagram
|KES til USD diagram
Kenyansk shilling profil
|Kælenavne
|Bob
|Mønter
|Ofte brugt: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Sjældent brugt: c50, c40
|Sedler
|Ofte brugt: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Sjældent brugt: KSh10, KSh20
|Centralbank
|Centralbank i Kenya
|Brugere
Kenya
Kenya
Hvorfor er du interesseret i KES?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på KES e-mailopdateringerFå KES kurser på min telefonFå en KES valutadata-API til min virksomhed