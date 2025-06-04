  1. Hjem
KES - Kenyansk shilling

Kenyansk shilling er valutaen for Kenya. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kenyansk shilling vekselkurs er KES til USD kursen. Valutakoden for Shilling er KES, og valutasymbolet er KSh. Nedenfor finder du Kenyansk shilling kurser og en valutaomregner.

Kenyansk shilling statistik

NavnKenyansk shilling
SymbolKSh
Underenhed1/100 = Cent
Underenhedssymbolc
Top KES konverteringKES til USD
Top KES diagramKES til USD diagram

Kenyansk shilling profil

KælenavneBob
MønterOfte brugt: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Sjældent brugt: c50, c40
SedlerOfte brugt: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Sjældent brugt: KSh10, KSh20
CentralbankCentralbank i Kenya
Brugere
Kenya

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17652
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790169
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670732

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%