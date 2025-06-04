CZK - Tjekkisk koruna
Tjekkisk koruna er valutaen for Tjekkiet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tjekkisk koruna vekselkurs er CZK til USD kursen. Valutakoden for Koruny er CZK, og valutasymbolet er Kč. Nedenfor finder du Tjekkisk koruna kurser og en valutaomregner.
Tjekkisk koruna statistik
|Navn
|Tjekkisk koruna
|Symbol
|Kč
|Underenhed
|1/100 = Haléru
|Underenhedssymbol
|h
|Top CZK konvertering
|CZK til USD
|Top CZK diagram
|CZK til USD diagram
Tjekkisk koruna profil
|Mønter
|Ofte brugt: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Sedler
|Ofte brugt: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Centralbank
|Tjekkisk Nationalbank
|Brugere
Tjekkiet
Tjekkiet
