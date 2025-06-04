  1. Hjem
CZK - Tjekkisk koruna

Tjekkisk koruna er valutaen for Tjekkiet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tjekkisk koruna vekselkurs er CZK til USD kursen. Valutakoden for Koruny er CZK, og valutasymbolet er Kč. Nedenfor finder du Tjekkisk koruna kurser og en valutaomregner.

Tjekkisk koruna statistik

NavnTjekkisk koruna
Symbol
Underenhed1/100 = Haléru
Underenhedssymbolh
Top CZK konverteringCZK til USD
Top CZK diagramCZK til USD diagram

Tjekkisk koruna profil

MønterOfte brugt: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
SedlerOfte brugt: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
CentralbankTjekkisk Nationalbank
Brugere
Tjekkiet

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.621
GBP / USD1.34879
USD / CHF0.790038
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.272
AUD / USD0.670854

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%