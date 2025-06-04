MOP - Macaosk pataca
Macaosk pataca er valutaen for Macau. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Macaosk pataca vekselkurs er MOP til USD kursen. Valutakoden for Patacas er MOP, og valutasymbolet er MOP$. Nedenfor finder du Macaosk pataca kurser og en valutaomregner.
Macaosk pataca statistik
|Navn
|Macaosk pataca
|Symbol
|MOP$
|Underenhed
|1/10 = Ho
|Underenhedssymbol
|Ho
|Top MOP konvertering
|MOP til USD
|Top MOP diagram
|MOP til USD diagram
Macaosk pataca profil
|Mønter
|Ofte brugt: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Sedler
|Ofte brugt: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Brugere
Macau
Macau
