MOP - Macaosk pataca

Macaosk pataca er valutaen for Macau. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Macaosk pataca vekselkurs er MOP til USD kursen. Valutakoden for Patacas er MOP, og valutasymbolet er MOP$. Nedenfor finder du Macaosk pataca kurser og en valutaomregner.

Macaosk pataca statistik

NavnMacaosk pataca
SymbolMOP$
Underenhed1/10 = Ho
UnderenhedssymbolHo
Top MOP konverteringMOP til USD
Top MOP diagramMOP til USD diagram

Macaosk pataca profil

MønterOfte brugt: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
SedlerOfte brugt: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Brugere
Macau

