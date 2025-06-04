MOP - Macaosk pataca

Macaosk pataca er valutaen for Macau. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Macaosk pataca vekselkurs er MOP til USD kursen. Valutakoden for Patacas er MOP , og valutasymbolet er MOP$. Nedenfor finder du Macaosk pataca kurser og en valutaomregner.