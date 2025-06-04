ISK - Islandsk krone

Som et tidligere medlem af Danmark brugte Island den danske rigsdaler og derefter den danske krone. I 1885 begyndte landet at udstede sine egne sedler. Under dansk styre var Island tilsluttet den Skandinaviske Monetære Union indtil 1914, da den monetære union blev opløst. I 1918 fik Island autonomi fra Danmark, og den islandske króna blev etableret som landets officielle valuta. Denne første króna led under hyperinflation, og i 1981 fandt der en reform sted for at revaluere valutaen med en faktor på 100. Nye sedler og mønter blev udstedt, og ISO-valutakoden blev ændret fra ISJ til ISK.

Islands finanskrise i 2008

I 2008 led landet en finanskrise, hvor banksektoren kollapsede. Værdien af króna faldt drastisk. Selvom Centralbanken forsøgte at stabilisere den ved at knytte den til euroen, fortsatte króna med at falde. Siden da har der været debat om, hvorvidt Island skulle adoptere en mere stabil valuta. Euroen og den canadiske dollar har været favoriseret, selvom meningerne stadig er blandede.