IQD - Irakisk dinar

Under britisk besættelse i Første Verdenskrig blev den indiske rupee introduceret som den første officielle valuta i Irak. I 1932 blev den irakiske dinar erstattet af rupee til en kurs på 1 dinar til 11 rupees og blev knyttet til det britiske pund indtil 1959. Peggen blev derefter skiftet til den amerikanske dollar til en kurs på 1 IQD til 2,8 USD. Efter Golfkrigen i 1991 var den tidligere anvendte schweiziske trykteknologi ikke tilgængelig, hvilket resulterede i, at nye sedler var af lavere kvalitet. De tidligere versioner af den irakiske dinar begyndte at blive kaldt schweiziske dinarer. På grund af overdreven regeringsudstedelse af den nye udgave devaluerede dinaren hurtigt. Nye dinar mønter og sedler blev udstedt i 2003 for at erstatte gamle Saddam-sedler for at skabe en enkelt samlet valuta.

I 2010 annoncerede Iraks Centralbank deres planer om at redenominere den irakiske dinar for at lette kontanttransaktioner. Intentionen ville være at fjerne tre nuller fra den nominelle værdi af banksedler; men den faktiske værdi af dinaren ville forblive uændret. Selvom meddelelsen angav, at ændringen ville finde sted inden udgangen af 2010, fandt der ikke nogen redenominering sted. Som angivet af Iraks Centralbank, er deres mandat at "sikre indenlandsk prisstabilitet og fremme et stabilt konkurrencepræget markedsbaseret finansielt system." For mere information om redenomineringen, læs "Irak planlægger valuta redenominering."