VND - Vietnamesisk dong
Vietnamesisk dong er valutaen for Viet Nam. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Vietnamesisk dong vekselkurs er VND til USD kursen. Valutakoden for Dongs er VND, og valutasymbolet er ₫. Nedenfor finder du Vietnamesisk dong kurser og en valutaomregner.
Vietnamesisk dong statistik
|Navn
|Vietnamesisk dong
|Symbol
|₫
|Underenhed
|1/10 = hào
|Underenhedssymbol
|hào
|Top VND konvertering
|VND til USD
|Top VND diagram
|VND til USD diagram
Vietnamesisk dong profil
|Mønter
|Ofte brugt: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Sedler
|Ofte brugt: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Centralbank
|Statens Bank i Vietnam
|Brugere
Viet Nam
Viet Nam
Hvorfor er du interesseret i VND?
