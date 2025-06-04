  1. Hjem
VND - Vietnamesisk dong

Vietnamesisk dong er valutaen for Viet Nam. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Vietnamesisk dong vekselkurs er VND til USD kursen. Valutakoden for Dongs er VND, og valutasymbolet er ₫. Nedenfor finder du Vietnamesisk dong kurser og en valutaomregner.

Vietnamesisk dong statistik

NavnVietnamesisk dong
Symbol
Underenhed1/10 = hào
Underenhedssymbolhào
Top VND konverteringVND til USD
Top VND diagramVND til USD diagram

Vietnamesisk dong profil

MønterOfte brugt: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
SedlerOfte brugt: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
CentralbankStatens Bank i Vietnam
Brugere
Viet Nam

