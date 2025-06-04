- Početna
XE valutna enciklopedija nudi valutne tečajeve, forex vijesti i činjenice za svaku svjetsku valutu poput američkog dolara i eura. Također možete saznati o uslugama dostupnim za svaku valutu poput prijenosa novca, podataka o valutama i još mnogo toga.
Pregledaj sve valute
POPULAR
A
B
BAM - Konvertibilna marka
BBD - Barbadoski dolar
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Bangladeška taka
BGN - Bugarski lev
BHD - Bahreinski dinar
BIF - Burundski franak
BMD - Bermudski dolar
BND - Brunejski dolar
BOB - Bolivijski bolivijano
BRL - Brazilski real
BSD - Bahamski dolar
BTC - Bitcoin
BTN - Butanski ngultrum
BWP - Bocvanska pula
BYN - Bjeloruski rubalj
BYR - Bjeloruski rubalj
BZD - Belizeanski dolar
C
D
E
G
H
I
K
L
M
MAD - Marokanski dirham
MDL - Moldavski lej
MGA - Malagaški arijari
MKD - Makedonski denar
MMK - Mjanmarski kjat
MNT - Mongolski tugrik
MOP - Makaonska pataka
MRU - Mauritanijska ouguja
MUR - Mauricijska rupija
MVR - Maldivska rufija
MWK - Malavijska kvača
MXN - Meksički pezo
MYR - Malezijski ringit
MZN - Mozambički metikal
N
P
S
SAR - Saudijski rijal
SBD - Dolar Salomonskih Otoka
SCR - Sejšelska rupija
SDG - Sudanska funta
SEK - Švedska kruna
SGD - Singapurski dolar
SHP - Funta Svete Helene
SLE - Sijeraleonski leone
SLL - Sijeraleonski leone
SOS - Somalski šiling
SPL - Seborga luigino
SRD - Surinamski dolar
STN - Dobra Svetog Tome i Principa
SVC - Salvadorski kolon
SYP - Sirijska funta
SZL - Svazi lilangeni
T
U
X