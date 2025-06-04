SBD - Dolar Salomonskih Otoka
Dolar Salomonskih Otoka je valuta Solomonska Ostrva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Dolar Salomonskih Otoka tečaj SBD u USD. Valutni kod za Dolar je SBD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Dolar Salomonskih Otoka i pretvarač valuta.
Statistika Dolar Salomonskih Otoka
|Naziv
|Dolar Salomonskih Otoka
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija SBD
|SBD u USD
|Najbolji grafikon SBD
|Grafikon SBD u USD
Profil Dolar Salomonskih Otoka
|Korisnici
Solomonska Ostrva
Solomonska Ostrva
Zašto vas zanima SBD?
