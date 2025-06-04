SBD - Dolar Salomonskih Otoka

Dolar Salomonskih Otoka je valuta Solomonska Ostrva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Dolar Salomonskih Otoka tečaj SBD u USD. Valutni kod za Dolar je SBD , a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Dolar Salomonskih Otoka i pretvarač valuta.