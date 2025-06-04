NZD - Novozelandski dolar
Novozelandski dolar je valuta Nova Zelandija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Novozelandski dolar tečaj NZD u USD. Valutni kod za Dolar je NZD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Novozelandski dolar i pretvarač valuta.
Uvedena 1840. godine, Novozelandska funta bila je prva službena valuta Novog Zelanda. Do tog trenutka, britanske i australske kovanice cirkulirale su u Novom Zelandu i nastavile su to činiti do 1897. godine. Novčanice funte proizvodile su šest različitih trgovačkih banaka do 1924. godine, kada je implementiran jedinstveni dizajn. Deset godina kasnije, osnovana je Rezervna banka Novog Zelanda.
Ideja o decimalizaciji prvi put je iznesena 1933. godine, ali nije provedena sve do 1967. godine, kada je Novozelandski dolar zamijenio Novozelandsku funtu. Bilo je mnogo javnih rasprava o tome kako će se nova valuta zvati, s prijedlozima poput 'kiwi' i 'zeal', ali na kraju je odabran termin 'dolar'. Novozelandski dolar prvotno je bio vezan uz Američki dolar po tečaju od 1.62 USD za 1 NZD. Tečaj je više puta mijenjan do 1985. godine, kada je valuta počela slobodno fluktuirati na tržištu. Godine 1999. objavljen je novi dizajn za Novozelandski dolar u pokušaju modernizacije, s novim novčanicama izrađenim od polimera. Od 2006. godine, nema kovanica ispod vrijednosti od pet centi, a vrijednost gotovinskih transakcija se zaokružuje.
Statistika Novozelandski dolar
|Naziv
|Novozelandski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|c
|Najbolja konverzija NZD
|NZD u USD
|Najbolji grafikon NZD
|Grafikon NZD u USD
Profil Novozelandski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Novčanice
|Često korišteno: $5, $10, $20, $50, $100
|Središnja banka
|Rezervna banka Novog Zelanda
|Korisnici
Novi Zeland, Cookovi otoci, Niue, Pitcairn otoci, Tokelau
