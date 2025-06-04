  1. Početna
CAD - Kanadski dolar

Kanadski dolar je valuta Kanada. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kanadski dolar tečaj CAD u USD. Valutni kod za Dolar je CAD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kanadski dolar i pretvarač valuta.

Kanadski dolar

Važnost kanadskog dolara
Kanadski dolar je sedma najtrgovanija valuta na Forex tržištu, jer mnoge institucije i pojedinci trguju CAD-om. Ljudi također nazivaju CAD Loonie, buck, Huard i Piastre (na francuskom). Kanadski dolar se drži kao rezervna valuta od strane brojnih središnjih banaka. Također je poznat kao roba valuta, zbog značajnog izvoza sirovina iz zemlje.

Uvod u CAD
Valuta je prvi put uvedena u Kanadu početkom 1660-ih kada su francuski kolonisti donijeli novčiće u to područje. Prve banknote su izdane u Kanadi 1821. godine od strane Montreal Banke i ubrzo su postale primarna metoda plaćanja. Godine 1841., kao britanska kolonija, Provincija Kanada počela je izdavati valutu pod nazivom kanadska funta; ali 1858. godine, kanadski dolar je zamijenio funtu i uskladio se s američkim dolarom. Tijekom tog vremena, i američki dolari i britanski zlatni suveren bili su zakonsko sredstvo plaćanja unutar granica Kanade. Nakon kanadske konfederacije, vlada je decimalizirala valutu i nova serija novčića je izdana u Dominiju Kanadi. Banka Kanade osnovana je 1934. godine s prvim izdanjem banknota godinu dana kasnije. Prvi Loonie novčić uveden je 1987. godine, a dvodolarac (često nazvan Toonie) lansiran je 1996. godine. Godine 2011. godine, Središnja banka Kanade izdala je novu seriju bankovnih nota tiskanih na polimernom materijalu.

Statistika Kanadski dolar

NazivKanadski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = cent
Simbol manje jedinice¢
Najbolja konverzija CADCAD u USD
Najbolji grafikon CADGrafikon CAD u USD

Profil Kanadski dolar

NadimciLoonie, buck (English), Huard, piastre (French)
KovaniceČesto korišteno: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Rijetko korišteno: 1¢, 50¢
NovčaniceČesto korišteno: $5, $10, $20, $50, $100
Rijetko korišteno: $1, $2, $500, $1000
Središnja bankaBanka Kanade
Korisnici
Kanada

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17652
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.619
GBP / USD1.34851
USD / CHF0.790036
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.265
AUD / USD0.670722

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%