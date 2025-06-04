CAD - Kanadski dolar
Kanadski dolar je valuta Kanada. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kanadski dolar tečaj CAD u USD. Valutni kod za Dolar je CAD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kanadski dolar i pretvarač valuta.
Važnost kanadskog dolara
Kanadski dolar je sedma najtrgovanija valuta na Forex tržištu, jer mnoge institucije i pojedinci trguju CAD-om. Ljudi također nazivaju CAD Loonie, buck, Huard i Piastre (na francuskom). Kanadski dolar se drži kao rezervna valuta od strane brojnih središnjih banaka. Također je poznat kao roba valuta, zbog značajnog izvoza sirovina iz zemlje.
Uvod u CAD
Valuta je prvi put uvedena u Kanadu početkom 1660-ih kada su francuski kolonisti donijeli novčiće u to područje. Prve banknote su izdane u Kanadi 1821. godine od strane Montreal Banke i ubrzo su postale primarna metoda plaćanja. Godine 1841., kao britanska kolonija, Provincija Kanada počela je izdavati valutu pod nazivom kanadska funta; ali 1858. godine, kanadski dolar je zamijenio funtu i uskladio se s američkim dolarom. Tijekom tog vremena, i američki dolari i britanski zlatni suveren bili su zakonsko sredstvo plaćanja unutar granica Kanade. Nakon kanadske konfederacije, vlada je decimalizirala valutu i nova serija novčića je izdana u Dominiju Kanadi. Banka Kanade osnovana je 1934. godine s prvim izdanjem banknota godinu dana kasnije. Prvi Loonie novčić uveden je 1987. godine, a dvodolarac (često nazvan Toonie) lansiran je 1996. godine. Godine 2011. godine, Središnja banka Kanade izdala je novu seriju bankovnih nota tiskanih na polimernom materijalu.
Statistika Kanadski dolar
|Naziv
|Kanadski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = cent
|Simbol manje jedinice
|¢
|Najbolja konverzija CAD
|CAD u USD
|Najbolji grafikon CAD
|Grafikon CAD u USD
Profil Kanadski dolar
|Nadimci
|Loonie, buck (English), Huard, piastre (French)
|Kovanice
|Često korišteno: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Rijetko korišteno: 1¢, 50¢
|Novčanice
|Često korišteno: $5, $10, $20, $50, $100
Rijetko korišteno: $1, $2, $500, $1000
|Središnja banka
|Banka Kanade
|Korisnici
Kanada
Kanada
Zašto vas zanima CAD?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za CADDobiti tečajeve CAD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti CAD za moje poslovanje