CAD - Kanadski dolar

Važnost kanadskog dolara

Kanadski dolar je sedma najtrgovanija valuta na Forex tržištu, jer mnoge institucije i pojedinci trguju CAD-om. Ljudi također nazivaju CAD Loonie, buck, Huard i Piastre (na francuskom). Kanadski dolar se drži kao rezervna valuta od strane brojnih središnjih banaka. Također je poznat kao roba valuta, zbog značajnog izvoza sirovina iz zemlje.

Uvod u CAD

Valuta je prvi put uvedena u Kanadu početkom 1660-ih kada su francuski kolonisti donijeli novčiće u to područje. Prve banknote su izdane u Kanadi 1821. godine od strane Montreal Banke i ubrzo su postale primarna metoda plaćanja. Godine 1841., kao britanska kolonija, Provincija Kanada počela je izdavati valutu pod nazivom kanadska funta; ali 1858. godine, kanadski dolar je zamijenio funtu i uskladio se s američkim dolarom. Tijekom tog vremena, i američki dolari i britanski zlatni suveren bili su zakonsko sredstvo plaćanja unutar granica Kanade. Nakon kanadske konfederacije, vlada je decimalizirala valutu i nova serija novčića je izdana u Dominiju Kanadi. Banka Kanade osnovana je 1934. godine s prvim izdanjem banknota godinu dana kasnije. Prvi Loonie novčić uveden je 1987. godine, a dvodolarac (često nazvan Toonie) lansiran je 1996. godine. Godine 2011. godine, Središnja banka Kanade izdala je novu seriju bankovnih nota tiskanih na polimernom materijalu.