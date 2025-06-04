  1. Home
Najpouzdaniji API za podatke o valutama na svijetu

S više od 30 godina iskustva u deviznom poslovanju, naš API za podatke o valutama pruža točne i pouzdane podatke o tečaju valuta u stvarnom vremenu za stotine valuta diljem svijeta. Naše cijene dobivaju se izravno od pružatelja financijskih podataka i središnjih banaka.

Podaci u stvarnom vremenu, točni i pouzdani za više od 220 svjetskih valuta

Xe-ov API za podatke o valutama integriran je s preko 100 visoko uglednih globalnih izvora. To nam omogućuje da ponudimo najtočnije i najnovije podatke. Dinamički otkrivamo i filtriramo sve pogreške, pružajući vam API za valute i podatke na koje se možete osloniti.

Jednostavna i brza implementacija

Naš API za podatke o valutama izrađen je za razvojne programere. Olakšavamo vam uključivanje u vaš postojeći softver. Dobit ćete SDK-ove za Javu, NodeJS, PHP i Python.

Alati i tečajevi za pretvorbu valuta

Dobijte više od samo podataka uživo. XECD nudi povijesne tečajeve, mjesečne prosjeke, volatilnost valuta i mogućnost dodavanja prilagodljive marže na tečajeve.

Više od 220 valuta, metala i kriptovaluta

Naš API za podatke o valutama nudi stotine svjetskih valuta, plemenitih metala, odabranih kriptovaluta i točnih tečajeva središnjih banaka.

Točne, pouzdane i ažurne cijene

Pogledajte ažurirane cijene i do svakih 60 sekundi. S našim blenderom valuta, Xe osigurava da naš API za podatke o valutama ima najtočnije globalne tečajeve.

XE Powerful and Scalable Currency Data API

Moćan i skalabilan API za podatke o valutama

Xe-ov API za podatke o valutama koriste tisuće tvrtki, od malih i srednjih poduzeća do Fortune 500 tvrtki u svim industrijama. S našim FX API-jem za pretvorbu valuta, dobit ćete zajamčenu dostupnost, skalabilne količine i odgovore unutar milisekundi. Jednostavno ga integrirajte s vašim trenutnim softverom, uključujući Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP i druge.

XE Extensive API Documentation

Opsežna API dokumentacija

Naša detaljna dokumentacija za API valute prepuna je jednostavnih uputa i primjera koda za jednostavnu implementaciju.

Netehnički vodič za brzi početak - Isprobajte naš API uz besplatnu probnu verziju

PDF s tehničkim specifikacijama - Moćan JSON API napravljen za razvojne programere

Xe Currency Data Swagger - Pristup SDK-u na strani klijenta i poslužitelja

Naš API GitHub repozitorij - Iskoristite maksimalno naš API za podatke o valutama

Odaberite svoj paket

Xe-ov API za podatke o valutama pruža pouzdane tečajeve za vaše poslovne potrebe. Odaberite učestalost ažuriranja cijena i broj zahtjeva za API cijenu mjesečno.

Ako vam dolje navedeni planovi ne odgovaraju, kontaktirajte nas.

  • Lite

    $799 per year

    10,000 Request/mo
    Rate frequency Daily rates
    Entities Permitted
    1
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $400/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $200/ yr

  • Intermediate

    $1,799 per year

    50,000 Request/mo
    Rate frequency Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 5
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $700/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $350/ yr

  • Prime

    $4,499 per year

    150,000 Request/mo
    Rate frequency 15 min, Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 10
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $1,500/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $500/ yr

  • Enterprise

    Custom

    Custom Request/mo
    Rate frequency Live (minutely) + All frequencies
    Entities Permitted
    Unlimited
    Add-on
    Alternative source rate
    Custom/ yr

All packages include these core features

  • 170+ currencies & precious metals
  • Historical data back to 1998
  • Xe's Proprietary Rate Blender
  • Central Bank Rates
  • Account Management Dashboard
  • Time-Frame Queries
  • Currency Volatility
  • Email & phone support

Surađujte s nama

Tražimo dobavljače softvera, IT stručnjake i partnere za preporuke koji će nam surađivati i koristiti naš API za stvaranje inovativnih proizvoda i usluga.

Partnerstvo s Xe Currency Data nudi robusnu infrastrukturu, dobro dokumentirani API, mogućnosti redistribucije, zajedničkog brendiranja i mogućnosti programa preporuka.

ISV-ovi

Naš API je izvrsno rješenje za neovisne dobavljače softvera koji žele integrirati podatke o tečaju valuta u svoje proizvode. Koristite XECD za pristup trenutnim cijenama, povijesnim podacima i još mnogo toga. To poboljšava vaše proizvode i pruža veću vrijednost vašim kupcima.

IT profesionalne usluge

XECD je jednostavan za korištenje, ali nekim tvrtkama može biti potrebna pomoć s integracijom, prilagodbom i drugim tehničkim aspektima. Partnerstvom s nama možete svojim klijentima ponuditi sveobuhvatno rješenje koje uključuje naš API i vašu stručnost.

Preporuke

Pridružite se našem programu preporuka za dodatne mogućnosti prihoda. Zaradite proviziju za svaku uspješnu preporuku koju nam pošaljete. Također nudimo mogućnosti zajedničkog brendiranja, što vam omogućuje promociju naših proizvoda i usluga pod vašim brendom.

Integrirajte Xe-ov API za podatke o valutama

U Xe-u smo posvećeni pružanju kvalitetne podrške. Rado ćemo prilagoditi API paket podataka o valutama kako bi odgovarao jedinstvenom slučaju upotrebe vašeg poslovanja. Ako ste zainteresirani za suradnju s Xe-om, javite nam se.

Za više informacija posjetite našu stranicu s često postavljanim pitanjima.

Često postavljana pitanja

Xe uvijek traži nove ideje o tome kako dijeliti naše globalno pouzdane podatke o valutama. Još uvijek trebate pomoć? Nazovite nas: +1 416 214-5606 - Opcija 1

 
 
 
 
 

Često postavljana pitanja o API-ju za podatke o valutama

Xe-ov API za podatke o valutama je alat prilagođen programerima koji pruža točne podatke o tečaju u stvarnom vremenu za više od 220 valuta iz više od 100 globalnih izvora. Implementirajte XECD kako biste dobili pristup povijesnim tečajevima, mjesečnim prosjecima i volatilnosti valuta.

Naš API za podatke o valutama je API na koji se možete osloniti, a koji povlači tečajeve iz više od 100 financijskih izvora i središnjih banaka. Otkrivamo i filtriramo sve pogreške te ažuriramo podatke o tečaju svakih 60 sekundi kako bismo vam pružili najnovije informacije.

Dodatne značajke mogu varirati ovisno o vašem paketu. Svi XECD API-ji imaju:

  • Tečajevi u stvarnom vremenu i povijesni tečajevi

  • Mjesečni prosjeci

  • Podaci o volatilnosti valuta

  • Upiti o vremenskom okviru

  • Prilagodljive značajke marže i cijena

Kako bi vam proces integracije bio što jednostavniji, Xe nudi SDK-ove u Javi, NodeJS-u, PHP-u i Pythonu. Također pružamo opsežnu API dokumentaciju poput netehničkog vodiča za brzi početak, PDF-a s tehničkim specifikacijama i GitHub repozitorija.

Xe-ov API je skalabilan i može se integrirati s platformama poput Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP i drugima. Ovisno o vašem paketu, Currency Data API radi s ERP-ovima, CRM-ovima i SaaS aplikacijama.

Da! Xe nudi besplatnu probnu verziju kako biste mogli istražiti mogućnosti API-ja i vidjeti kako se uklapa u vaše softversko okruženje. Isprobajte sami, bez ikakvih obveza, prije nego što odaberete paket.