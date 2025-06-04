- Home
- API za pretvorbu valuta i API za tečaj | Xe
Najpouzdaniji API za podatke o valutama na svijetu
S više od 30 godina iskustva u deviznom poslovanju, naš API za podatke o valutama pruža točne i pouzdane podatke o tečaju valuta u stvarnom vremenu za stotine valuta diljem svijeta. Naše cijene dobivaju se izravno od pružatelja financijskih podataka i središnjih banaka.
Podaci u stvarnom vremenu, točni i pouzdani za više od 220 svjetskih valuta
Xe-ov API za podatke o valutama integriran je s preko 100 visoko uglednih globalnih izvora. To nam omogućuje da ponudimo najtočnije i najnovije podatke. Dinamički otkrivamo i filtriramo sve pogreške, pružajući vam API za valute i podatke na koje se možete osloniti.
Jednostavna i brza implementacija
Naš API za podatke o valutama izrađen je za razvojne programere. Olakšavamo vam uključivanje u vaš postojeći softver. Dobit ćete SDK-ove za Javu, NodeJS, PHP i Python.
Alati i tečajevi za pretvorbu valuta
Dobijte više od samo podataka uživo. XECD nudi povijesne tečajeve, mjesečne prosjeke, volatilnost valuta i mogućnost dodavanja prilagodljive marže na tečajeve.
Više od 220 valuta, metala i kriptovaluta
Naš API za podatke o valutama nudi stotine svjetskih valuta, plemenitih metala, odabranih kriptovaluta i točnih tečajeva središnjih banaka.
Točne, pouzdane i ažurne cijene
Pogledajte ažurirane cijene i do svakih 60 sekundi. S našim blenderom valuta, Xe osigurava da naš API za podatke o valutama ima najtočnije globalne tečajeve.
Moćan i skalabilan API za podatke o valutama
Xe-ov API za podatke o valutama koriste tisuće tvrtki, od malih i srednjih poduzeća do Fortune 500 tvrtki u svim industrijama. S našim FX API-jem za pretvorbu valuta, dobit ćete zajamčenu dostupnost, skalabilne količine i odgovore unutar milisekundi. Jednostavno ga integrirajte s vašim trenutnim softverom, uključujući Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP i druge.
Opsežna API dokumentacija
Naša detaljna dokumentacija za API valute prepuna je jednostavnih uputa i primjera koda za jednostavnu implementaciju.
Netehnički vodič za brzi početak - Isprobajte naš API uz besplatnu probnu verziju
PDF s tehničkim specifikacijama - Moćan JSON API napravljen za razvojne programere
Xe Currency Data Swagger - Pristup SDK-u na strani klijenta i poslužitelja
Naš API GitHub repozitorij - Iskoristite maksimalno naš API za podatke o valutama
Odaberite svoj paket
Xe-ov API za podatke o valutama pruža pouzdane tečajeve za vaše poslovne potrebe. Odaberite učestalost ažuriranja cijena i broj zahtjeva za API cijenu mjesečno.
Ako vam dolje navedeni planovi ne odgovaraju, kontaktirajte nas.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Surađujte s nama
Tražimo dobavljače softvera, IT stručnjake i partnere za preporuke koji će nam surađivati i koristiti naš API za stvaranje inovativnih proizvoda i usluga.
Partnerstvo s Xe Currency Data nudi robusnu infrastrukturu, dobro dokumentirani API, mogućnosti redistribucije, zajedničkog brendiranja i mogućnosti programa preporuka.
ISV-ovi
Naš API je izvrsno rješenje za neovisne dobavljače softvera koji žele integrirati podatke o tečaju valuta u svoje proizvode. Koristite XECD za pristup trenutnim cijenama, povijesnim podacima i još mnogo toga. To poboljšava vaše proizvode i pruža veću vrijednost vašim kupcima.
IT profesionalne usluge
XECD je jednostavan za korištenje, ali nekim tvrtkama može biti potrebna pomoć s integracijom, prilagodbom i drugim tehničkim aspektima. Partnerstvom s nama možete svojim klijentima ponuditi sveobuhvatno rješenje koje uključuje naš API i vašu stručnost.
Preporuke
Pridružite se našem programu preporuka za dodatne mogućnosti prihoda. Zaradite proviziju za svaku uspješnu preporuku koju nam pošaljete. Također nudimo mogućnosti zajedničkog brendiranja, što vam omogućuje promociju naših proizvoda i usluga pod vašim brendom.
Integrirajte Xe-ov API za podatke o valutama
U Xe-u smo posvećeni pružanju kvalitetne podrške. Rado ćemo prilagoditi API paket podataka o valutama kako bi odgovarao jedinstvenom slučaju upotrebe vašeg poslovanja. Ako ste zainteresirani za suradnju s Xe-om, javite nam se.
Za više informacija posjetite našu stranicu s često postavljanim pitanjima.
Xe uvijek traži nove ideje o tome kako dijeliti naše globalno pouzdane podatke o valutama. Još uvijek trebate pomoć? Nazovite nas: +1 416 214-5606 - Opcija 1
Često postavljana pitanja o API-ju za podatke o valutama
Xe-ov API za podatke o valutama je alat prilagođen programerima koji pruža točne podatke o tečaju u stvarnom vremenu za više od 220 valuta iz više od 100 globalnih izvora. Implementirajte XECD kako biste dobili pristup povijesnim tečajevima, mjesečnim prosjecima i volatilnosti valuta.
Naš API za podatke o valutama je API na koji se možete osloniti, a koji povlači tečajeve iz više od 100 financijskih izvora i središnjih banaka. Otkrivamo i filtriramo sve pogreške te ažuriramo podatke o tečaju svakih 60 sekundi kako bismo vam pružili najnovije informacije.
Dodatne značajke mogu varirati ovisno o vašem paketu. Svi XECD API-ji imaju:
Tečajevi u stvarnom vremenu i povijesni tečajevi
Mjesečni prosjeci
Podaci o volatilnosti valuta
Upiti o vremenskom okviru
Prilagodljive značajke marže i cijena
Kako bi vam proces integracije bio što jednostavniji, Xe nudi SDK-ove u Javi, NodeJS-u, PHP-u i Pythonu. Također pružamo opsežnu API dokumentaciju poput netehničkog vodiča za brzi početak, PDF-a s tehničkim specifikacijama i GitHub repozitorija.
Xe-ov API je skalabilan i može se integrirati s platformama poput Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP i drugima. Ovisno o vašem paketu, Currency Data API radi s ERP-ovima, CRM-ovima i SaaS aplikacijama.
Da! Xe nudi besplatnu probnu verziju kako biste mogli istražiti mogućnosti API-ja i vidjeti kako se uklapa u vaše softversko okruženje. Isprobajte sami, bez ikakvih obveza, prije nego što odaberete paket.