Značajke Xe aplikacije
Pošalji novac
Jednostavno prebacujte novac u preko 200 zemalja i preko 130 valuta uz samo nekoliko dodira. Naše intuitivno sučelje osigurava besprijekorno iskustvo, što slanje sredstava na vašu adresu čini brzim i jednostavnim.
Pratite svoj transfer
Budite u tijeku sa statusom svojih transfera u stvarnom vremenu. Pomoću naše funkcije praćenja možete pratiti svoje transakcije u svakom koraku, osiguravajući vam mir i transparentnost.
Postavljanje upozorenja o cijenama
Nikad ne propustite priliku za uštedu. Postavite upozorenja o tečaju i primajte obavijesti kada se postigne željeni tečaj, što će vam pomoći da maksimalno iskoristite svaki transfer.
Pogledajte tečajne liste
Pristupite tečajevima uživo bilo kada i bilo gdje. Naša aplikacija vam pruža najnovije tečajeve kako biste mogli donositi informirane odluke i ostati korak ispred na deviznom tržištu. Pratite do 10 valuta istovremeno.
Primajte obavijesti
Ostanite informirani uz push obavijesti u stvarnom vremenu. Primajte trenutna ažuriranja o svojim novčanim transferima, upozorenja o tečaju i važnim aktivnostima na računu, osiguravajući da uvijek imate kontrolu, gdje god se nalazili.
Sigurna prijava
Zaštitite svoj račun bez napora pomoću Face ID-a ili Touch ID-a. Ove biometrijske metode prijave nude brz i siguran način pristupa vašem računu, osiguravajući da samo vi možete otključati svoje podatke jednim pogledom ili dodirom.
Transfer novca globalno je jednostavan
Izradi račun
Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.
Trenutna ponuda
Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.
Pošalji novac
Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
Pratite svoj transfer
Pratite svoj transfer u svakom koraku pomoću naše Xe aplikacije. Omogućite obavijesti kako biste primali ažuriranja o napretku vašeg prijenosa.
Načini slanja novca
Odaberite pravu opciju plaćanja za svaku vašu potrebu.
Izravno terećenje
Uzima sredstva iz vaše banke. Obično stiže u roku od 3 radna dana.
Bankovni prijenos
Transfer s vaše banke na našu. Obično stiže unutar 24 sata.
Debitna/kreditna kartica
Najbrža metoda, ali uključuje male naknade. Novac stiže gotovo trenutno.
Načini primanja novca
Nudimo praktične opcije za primanje novca širom svijeta.
Bankovni depozit
Pošaljite izravno stotinama velikih banaka diljem svijeta.
Preuzimanje gotovine
Preuzmite gotovinu na više od 500 000 lokacija u preko 150 zemalja.
Mobilni novčanik
Pošaljite novac izravno na mobilni telefon voljene osobe u više od 35 zemalja.
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta
Često postavljana pitanja o aplikaciji (FAQ)
Aplikacija Xe dostupna je za preuzimanje i na App Storeu za iOS i na Google Play Storeu za Android uređaje. S Xe aplikacijom dobivate sveobuhvatnu platformu za jednostavno upravljanje globalnim valutnim potrebama i međunarodnim transferima novca. Bez obzira pratite li više valuta, postavljate li upozorenja o tečaju ili šaljete sredstva u preko 200 zemalja u gotovo 130+ valuta, aplikacija je osmišljena kako bi vam pružila potpunu kontrolu na dohvat ruke. Osim toga, možete pristupiti tečajevima u stvarnom vremenu, pregledavati povijesne podatke i sigurno i učinkovito upravljati svojim transakcijama, gdje god se nalazili.
Ograničenja slanja za Xe aplikaciju ista su kao i za web stranicu. To znači da aplikaciju možete praktično koristiti za prijenos i velikih i malih iznosa.
Za slanje novca morat ćete navesti podatke kao što su puno ime primatelja, podaci o bankovnom računu (uključujući IBAN ili SWIFT/BIC kodove) i način plaćanja. U nekim slučajevima može biti potrebna dodatna identifikacija.
Xe koristi nekoliko sigurnosnih mjera za zaštitu vaših sredstava, uključujući tehnologiju šifriranja, dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) i sigurne značajke prijave poput biometrijske autentifikacije. Vaši osobni podaci i podaci o plaćanju zaštićeni su u svakom koraku.
Da, korisničkoj podršci možete pristupiti izravno putem Xe aplikacije. Možete pronaći odgovore na česta pitanja i kontaktirati podršku za personaliziraniju pomoć ako je potrebna.
Vrijeme potrebno za dovršetak transfera ovisi o nekoliko čimbenika, kao što su valuta, zemlja odredišta i korišteni način plaćanja. Općenito, većina transfera se dovrši u roku od 1 do 3 radna dana.
Da, možete pratiti svaki korak svog transfera putem Xe aplikacije. Također možete omogućiti obavijesti kako biste primali ažuriranja o napretku vašeg transfera, tako da uvijek znate gdje se vaš novac nalazi i kada će stići.