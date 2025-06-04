Aplikacija Xe dostupna je za preuzimanje i na App Storeu za iOS i na Google Play Storeu za Android uređaje. S Xe aplikacijom dobivate sveobuhvatnu platformu za jednostavno upravljanje globalnim valutnim potrebama i međunarodnim transferima novca. Bez obzira pratite li više valuta, postavljate li upozorenja o tečaju ili šaljete sredstva u preko 200 zemalja u gotovo 130+ valuta, aplikacija je osmišljena kako bi vam pružila potpunu kontrolu na dohvat ruke. Osim toga, možete pristupiti tečajevima u stvarnom vremenu, pregledavati povijesne podatke i sigurno i učinkovito upravljati svojim transakcijama, gdje god se nalazili.