Xe grafikoni valuta

usd
USDAmerički dolar
Koristimo srednje tržišne tečajeve
eur
EUREuro
Koristimo srednje tržišne tečajeve

Pomoću ovog praktičnog alata možete pregledati povijest tržišta i analizirati trendove tečaja za bilo koji valutni par. Svi grafikoni su interaktivni, koriste srednje tržišne stope i dostupni su za razdoblje do 10 godina. Za pregled valutnog grafikona odaberite svoje dvije valute, odaberite vremenski okvir i kliknite za pregled.

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.16576
GBP / EUR1.15166
USD / JPY158.048
GBP / USD1.34257
USD / CHF0.798949
USD / CAD1.38941
EUR / JPY184.246
AUD / USD0.669701

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

