SWIFT/BIC kodovi
Pronađite SWIFT/BIC kod koji vam je potreban pomoću našeg jednostavnog alata za pretraživanje SWIFT kodova. Pretražujte po državi, nazivu banke ili gradu kako biste dobili točne kodove za međunarodne transfere novca.
Pronađi SWIFT kod
Što je SWIFT/BIC kod?
SWIFT kod, također poznat kao BIC, međunarodni je bankovni identifikator koji se koristi kako bi se osiguralo da vaš novac stigne na pravo mjesto prilikom slanja ili primanja sredstava preko granica. Točno govori bankama koja je financijska institucija uključena u transfer, pomažući u osiguravanju sigurne i točne isporuke međunarodnih plaćanja.
SWIFT/BIC format koda
SWIFT/BIC kod ima 8 do 11 znakova i identificira određenu banku i poslovnicu u svijetu. Svaki dio koda ima značenje:
Bankovni kod (AAAA): 4 slova koja predstavljaju banku - često skraćena verzija njezina imena.
Kod zemlje (BB): 2 slova koja pokazuju u kojoj se zemlji banka nalazi.
Kod lokacije (CC): 2 znaka (slova ili brojke) koji označavaju sjedište ili regiju banke.
Šifra poslovnice (123): 3 znamenke koje određuju određenu poslovnicu. Ako je ovaj odjeljak 'XXX', odnosi se na sjedište banke.
Primjer SWIFT koda
Kada vam je potreban SWIFT/BIC kod?
Prilikom slanja ili primanja novca u inozemstvo možda će vam trebati SWIFT/BIC kod. Pomaže usmjeriti transfer u ispravnu banku i poslovnicu. Neke zemlje mogu zahtijevati i dodatne podatke, poput IBAN-a ili lokalnog bankovnog koda, ovisno o odredištu.
Gdje mogu pronaći svoj SWIFT/BIC kod?
SWIFT/BIC kod obično možete pronaći u online bankarstvu, na bankovnom izvodu ili na web stranici vaše banke. Također možete koristiti naš alat za pronalaženje SWIFT/BIC kodova kako biste pronašli ispravan kod za banku i poslovnicu.
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta
Već znate svoj SWIFT/BIC kod? Pokrenimo vaš novac.
Bez obzira šaljete li novac svojim voljenima ili kupujete kuću iz snova u inozemstvu, Xe vam nudi sve što vam je potrebno. Pošaljite novac u preko 190 zemalja putem više od 130 valuta.
Često postavljana pitanja o SWIFT/BIC kodu
SWIFT kod je jedinstveni identifikator koji se koristi za prepoznavanje banaka i financijskih institucija diljem svijeta za međunarodne transfere novca. SWIFT je kratica za Društvo za svjetsku međubankarsku financijsku telekomunikaciju. Ovi kodovi pomažu u osiguravanju da se plaćanja usmjeravaju u ispravnu banku i zemlju. Tipični SWIFT kod dug je 8 ili 11 znakova i uključuje informacije o banci, zemlji, lokaciji, a ponekad i određenoj poslovnici.
BIC kod ili identifikacijski kod banke isti je kao SWIFT kod. Koristi se za identifikaciju određene banke prilikom međunarodnih transfera. Dok neke zemlje ili banke koriste izraz "BIC", a druge kažu "SWIFT kod", oba se odnose na isti format koda i služe istoj svrsi - osiguravanju da sredstva stignu do ispravne financijske institucije.
SWIFT kodovi pomažu bankama da sigurno i točno komuniciraju tijekom međunarodnih transfera novca. Kada šaljete novac u inozemstvo, vaša banka koristi SWIFT kod primatelja kako bi identificirala banku primatelja i njezinu lokaciju. Svaki kod uključuje:
Bankovni kod (4 slova)
Pozivni broj države (2 slova)
Kod lokacije (2 slova ili znamenke)
Neobavezni kod poslovnice (3 znaka)
Ovaj globalni sustav osigurava da se vaša uplata učinkovito i sigurno usmjerava na ispravno odredište.
Ne postoji funkcionalna razlika između SWIFT koda i BIC koda. Pojmovi se koriste naizmjenično. "SWIFT" se odnosi na međunarodnu mrežu (Društvo za svjetsku međubankarsku financijsku telekomunikaciju) koja je razvila i upravlja sustavom. "BIC" je kratica za Bank Identifier Code (identifikacijski kod banke), što je formalni naziv za sam kod. Bez obzira jesu li označeni kao SWIFT ili BIC, znače isto.
SWIFT kod identificira banku, dok IBAN (međunarodni broj bankovnog računa) identificira pojedinačni račun unutar te banke. SWIFT kodovi osiguravaju da novac ide u pravu instituciju; IBAN-ovi osiguravaju da stigne na pravi račun. Za međunarodne transfere - posebno unutar Europe - često će vam trebati oboje kako biste uspješno dovršili transakciju.
SWIFT kod se koristi za međunarodne transfere novca i identificira određenu banku i poslovnicu koja prima uplatu bilo gdje u svijetu. Nasuprot tome, usmjeravajući broj koristi se za domaće transfere unutar Sjedinjenih Država i identificira financijsku instituciju uključenu u transakciju. SWIFT kodovi imaju 8-11 alfanumeričkih znakova, dok su usmjeravajući brojevi 9-znamenkasti kodovi. Jednostavno rečeno, SWIFT kodovi su za globalne transfere, a usmjeravajući brojevi su za plaćanja unutar SAD-a.
SWIFT kod se koristi za međunarodne transfere novca i identificira određenu banku i poslovnicu koja prima sredstva diljem svijeta. S druge strane, sortni kod koristi se za domaća plaćanja unutar Ujedinjenog Kraljevstva i Irske te pomaže u usmjeravanju plaćanja u ispravnu banku i poslovnicu lokalno. SWIFT kodovi imaju 8-11 alfanumeričkih znakova, dok su sort kodovi 6-znamenkasti brojevi. Ukratko, SWIFT kodovi su za globalne transfere, dok se sort kodovi koriste za lokalne transakcije u Velikoj Britaniji i Irskoj.
Ne uvijek. Neke banke koriste jedan SWIFT kod (obično kodovi sjedišta završavaju na XXX) za sve poslovnice. Drugi dodjeljuju jedinstvene SWIFT kodove pojedinačnim poslovnicama, često s određenim posljednja tri znaka. Ako primatelj navede kod specifičan za poslovnicu, najbolje ga je koristiti - to može ubrzati obradu ili osigurati da plaćanje brže stigne na ispravnu lokaciju.
Za korištenje SWIFT tražilice kodova jednostavno unesite svoju državu i naziv banke da biste započeli. Ako znate grad, možete ga dodati kako biste suzili rezultate, ali to nije obavezno. Nakon što pronađete ispravan SWIFT/BIC kod, upotrijebite ga u svom međunarodnom transferu kako biste bili sigurni da vaš novac ide u ispravnu financijsku instituciju.
Odricanje
SWIFT kodovi, nazivi banaka, adrese i ostale povezane informacije navedene na ovoj stranici služe samo u opće informativne svrhe. Iako se trudimo osigurati točnost, Xe ne jamči da su informacije potpune, ažurne ili bez grešaka. Podaci se mogu promijeniti bez prethodne najave i možda ne odražavaju najnovije podatke dostupne od strane odgovarajućih financijskih institucija.
Xe ne daje nikakve izjave u vezi s pravnim statusom, regulatornim statusom ili operativnim integritetom bilo koje banke, financijske institucije ili posrednika na popisu. Ne podržavamo niti provjeravamo legitimnost bilo kojeg uključenog subjekta, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za vašu upotrebu pruženih informacija.
Sve financijske transakcije ili odluke poduzete na temelju ovih informacija obavljate na vlastiti rizik. Xe neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, kašnjenje ili štetu nastalu oslanjanjem na podatke, niti iz bilo kakvih poslova s trećim stranama čiji su podaci prikazani na ovoj stranici.
Preporučujemo da prije pokretanja bilo kakve transakcije samostalno provjerite sve podatke s nadležnom financijskom institucijom.
Ova izjava o odricanju odgovornosti dostupna je samo na engleskom jeziku i nije prevedena. Iako se ostatak ove stranice može pojaviti na odabranom jeziku, pravna izjava o odricanju odgovornosti ostaje na engleskom jeziku kako bi se sačuvala njezina točnost i namjera.