SWIFT kodovi pomažu bankama da sigurno i točno komuniciraju tijekom međunarodnih transfera novca. Kada šaljete novac u inozemstvo, vaša banka koristi SWIFT kod primatelja kako bi identificirala banku primatelja i njezinu lokaciju. Svaki kod uključuje:

Bankovni kod (4 slova)

Pozivni broj države (2 slova)

Kod lokacije (2 slova ili znamenke)

Neobavezni kod poslovnice (3 znaka)

Ovaj globalni sustav osigurava da se vaša uplata učinkovito i sigurno usmjerava na ispravno odredište.