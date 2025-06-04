Potražite SWIFT kod svoje banke
Upotrijebite našu SWIFT pretragu kako biste pronašli SWIFT/BIC kod svoje banke ili brzo odaberite iz popularnih banaka navedenih u nastavku.
Pronađi SWIFT kod
Odaberite jednu od ovih popularnih banaka za početak:
Što je SWIFT/BIC kod?
SWIFT kod, također poznat kao BIC, međunarodni je bankovni identifikator koji se koristi kako bi se osiguralo da vaš novac stigne na pravo mjesto prilikom slanja ili primanja sredstava preko granica. Točno govori bankama koja je financijska institucija uključena u transfer, pomažući u osiguravanju sigurne i točne isporuke međunarodnih plaćanja.
Zašto mi je potreban SWIFT/BIC kod?
Obično će vam trebati SWIFT/BIC kod prilikom slanja ili primanja međunarodnih transfera, jer pomaže u identificiranju ispravne financijske institucije i sigurnom usmjeravanju plaćanja. Međutim, ne zahtijevaju svi međunarodni transferi jedan - neke zemlje ili načini plaćanja mogu koristiti alternative poput IBAN-ova, usmjeravajućih brojeva ili nacionalnih klirinških kodova.
Ima li moja banka više od jednog SWIFT koda?
Mnoge banke imaju više SWIFT kodova, posebno velike banke s poslovnicama u različitim gradovima. Neke banke koriste jedan globalni SWIFT kod, dok druge dodjeljuju jedinstvene kodove određenim poslovnicama kako bi pomogle u preciznijem usmjeravanju međunarodnih plaćanja.
Odaberite Xe prilikom slanja novca u inozemstvo
Bolje cijene
Usporedite nas s vašom bankom i otkrijte uštede. Naše cijene često nadmašuju cijene velikih banaka, maksimizirajući vrijednost vašeg transfera.
Niže naknade
Unaprijed vam prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer kako biste točno znali što plaćate. Naše niže naknade znače veću uštedu za vas.
Brži transferi
Većina transfera se obavlja isti dan. Razumijemo da je, kada je u pitanju vaš novac, vrijeme važno.
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta
Često postavljana pitanja
SWIFT kod se koristi za identifikaciju određene banke ili financijske institucije prilikom slanja ili primanja novca preko granica. Djeluje kao međunarodna adresa vaše banke, pomažući u sigurnom i točnom usmjeravanju vašeg transfera kroz globalni bankarski sustav. Iako SWIFT kod nije potreban za svaku metodu ili zemlju prijenosa, često je potreban prilikom tradicionalnih bankovnih prijenosa putem banaka. Navođenje ispravnog SWIFT koda smanjuje rizik od kašnjenja, odbijanja ili pogrešno usmjerenih plaćanja.
Ovisi o banci. Neke banke koriste jedan globalni SWIFT kod za sve poslovnice, dok druge dodjeljuju jedinstvene kodove određenim poslovnicama ili odjelima - posebno u velikim gradovima ili za poslovne i korporativne račune. Ako vaša poslovnica ima namjenski SWIFT kod, najbolje ga je koristiti jer može ubrzati obradu i poboljšati točnost praćenja. Ako ne, SWIFT kod glavnog ureda banke obično je pouzdana alternativa.
SWIFT kod svoje poslovnice možete pronaći na nekoliko načina:
Alati za pretraživanje poput onog na ovoj stranici
Platforme za online bankarstvo, gdje su obično dostupni podaci o međunarodnim transferima
Bankovni izvodi ili službena korespondencija
Korisnička podrška u vašoj poslovnici ili putem glavne telefonske linije za pomoć banke Ako vaša poslovnica nema jedinstveni SWIFT kod, vaša banka vam može dati upute da umjesto toga koristite opći kod ili kod glavnog ureda.
Korištenje pogrešnog SWIFT koda može dovesti do kašnjenja, odbijanja ili u nekim slučajevima slanja sredstava pogrešnoj financijskoj instituciji. Ako je uplata odbijena, može biti vraćena pošiljatelju, često uz dodatne naknade. Ako sredstva stignu u krivu banku, njihovo vraćanje može oduzeti puno vremena i mogu nastati troškovi naplate. Uvijek dvaput provjerite SWIFT kod sa svojom bankom ili primateljem prije potvrde transfera, posebno za velika ili hitna plaćanja.
Standardni SWIFT kod ima 8 ili 11 znakova i slijedi sljedeću strukturu:
Bankovni kod (4 slova): Identifikira banku
Pozivni broj države (2 slova): Označava državu u kojoj se banka nalazi
Kod lokacije (2 znaka): Označava grad ili regiju
Šifra poslovnice (3 znaka, neobavezno): Označava određenu poslovnicu
Ako je kod dug samo 8 znakova, obično se odnosi na glavni ured banke.
Odricanje
SWIFT kodovi, nazivi banaka, adrese i ostale povezane informacije navedene na ovoj stranici služe samo u opće informativne svrhe. Iako se trudimo osigurati točnost, Xe ne jamči da su informacije potpune, ažurne ili bez grešaka. Podaci se mogu promijeniti bez prethodne najave i možda ne odražavaju najnovije podatke dostupne od strane odgovarajućih financijskih institucija.
Xe ne daje nikakve izjave u vezi s pravnim statusom, regulatornim statusom ili operativnim integritetom bilo koje banke, financijske institucije ili posrednika na popisu. Ne podržavamo niti provjeravamo legitimnost bilo kojeg uključenog subjekta, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za vašu upotrebu pruženih informacija.
Sve financijske transakcije ili odluke poduzete na temelju ovih informacija obavljate na vlastiti rizik. Xe neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, kašnjenje ili štetu nastalu oslanjanjem na podatke, niti iz bilo kakvih poslova s trećim stranama čiji su podaci prikazani na ovoj stranici.
Preporučujemo da prije pokretanja bilo kakve transakcije samostalno provjerite sve podatke s nadležnom financijskom institucijom.
Ova izjava o odricanju odgovornosti dostupna je samo na engleskom jeziku i nije prevedena. Iako se ostatak ove stranice može pojaviti na odabranom jeziku, pravna izjava o odricanju odgovornosti ostaje na engleskom jeziku kako bi se sačuvala njezina točnost i namjera.