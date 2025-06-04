Sprječavanje prijevare počinje s osvješćivanjem
Prevaranti uvijek pronalaze nove načine kako prevariti ljude, ali informiranost vas može spasiti od toga da postanete žrtva. Razumijevanjem uobičajenih prijevara i načina njihovog prepoznavanja možete zaštititi svoj novac i osobne podatke.
Uobičajene prevare na koje treba paziti
Prvi korak u izbjegavanju prijevara je znati kako ih prepoznati. Od prijevara pri kupnji nekretnina do lažnih investicijskih prilika, važno je prepoznati znakove upozorenja.
Prevare u vezama
Upoznaš nekoga online tko tvrdi da je u inozemstvu. Iako se nikada niste upoznali uživo, stekli su vaše povjerenje. Odjednom traže novac za "hitni slučaj". Obećaju da će vam vratiti novac, ali to nikad ne učine.
Prijevare s nekretninama
Pronađete odličnu ponudu za nekretninu u inozemstvu koja se čini predobro da bi bila istinita. Prodavatelj se čini iskrenim i traži polog za osiguranje nekretnine, iako je još niste vidjeli uživo. Nakon što pošaljete uplatu, prodavatelj nestaje.
Prijevare s rođacima u potrebi
Dobivate poziv od nekoga tko tvrdi da je član obitelji kojemu je potreban novac. Nerado dijele detalje i mole da ih nikome ne kažete. Pošaljiš novac, samo da bi otkrio/la da nisu oni za koje su se izdavali.
Investicijske prijevare
Stranac vam se javlja s investicijskom prilikom koja se čini previše dobrom da biste je propustili. Obećavaju vam visoke prinose uz malo ili nimalo rizika. Potiču vas da brzo djelujete prije nego što se tržište promijeni. Ali kad jednom investirate, vašeg novca više nema.
Prijevare ranjivih osoba
Prevarant cilja žrtve koje imaju 60 ili više godina i pretvara se da je netko važan, poput državnog dužnosnika. Možda ćete dobiti poziv, e-poštu ili pismo u kojem se navodi da dugujete novac i da će se pokrenuti pravni postupak ako odmah ne platite.
Prijevare s unaprijed plaćenim naknadama
Primili ste e-poruku s obavijesti da ispunjavate uvjete za kredit bez potrebne provjere kreditne sposobnosti. Podnesete zahtjev i dobijete obavijest da platite naknadu za otključavanje kredita. Nakon plaćanja, otkrijete da je tvrtka bila prijevara i da uopće nije bilo kredita.
Prijevare krađe identiteta
Dobivate poziv od nekoga tko tvrdi da je iz vaše banke. Traže od vas osobne podatke, poput vašeg broja socijalnog osiguranja, kako bi potvrdili vaš račun. Nakon dijeljenja vaših podataka, počinju se pojavljivati neovlaštene transakcije.
Telemarketinške prijevare
Dobivate neočekivani poziv od tvrtke u kojoj vas obavještavaju da ste osvojili nagradu, ali morate poslati unaprijed uplatu ili osobne podatke da biste je dobili. Nakon što pošaljete novac, nagrada se nigdje ne može pronaći, a tvrtka nije dostupna.
Daljinske prevare
Skočni prozor upozorava vas da je vaše računalo zaraženo i nudi broj za podršku. Kad nazoveš, traže daljinski pristup kako bi to popravili. Nakon što dobiju pristup, mijenjaju vam lozinke i zaključavaju vas s vaših računa.
Pomoć, prevaren sam!
Ako mislite da ste žrtva prevare, odmah reagirajte. Spremite sve relevantne podatke poput imena, kontaktnih podataka ili bilo kakvog dokaza komunikacije. Obratite se lokalnoj policiji ili podnesite prijavu našem timu za prijevaru.
Potražite znakove
Iako prevaranti mogu koristiti razne trikove kako bi prevarili ljude, postoje jasni znakovi koji ih mogu odati. Postavite si ova pitanja kada se suočavate sa sumnjivom aktivnošću.
Je li previše dobro da bi bilo istinito?
Prevaranti često stvaraju uzbuđenje kako bi vas naveli da djelujete impulzivno i odvratili vam pažnju od znakova upozorenja. Obratite pozornost na ponude koje obećavaju brz i jednostavan novac ili zahtijevaju osobne podatke. Uvijek istražite ponude i vjerujte svojim instinktima ako vam se nešto čini pogrešnim.
Osjećate li se pod pritiskom?
Dok vam pouzdane tvrtke daju prostor da razmotrite svoje mogućnosti, prevaranti će stvoriti osjećaj hitnosti kako bi vas prisilili da donosite brze odluke. Tražite fraze poput 'vremenski ograničena ponuda' ili bilo koje situacije koje se čine preuranjenima.
Daju li obećanja?
Svako ulaganje dolazi s određenom razinom rizika, a profit nije zajamčen. Prevaranti će koristiti uvjerljive riječi poput „visokog povrata“ ili „bez rizika“ kako bi vam dali lažni osjećaj sigurnosti. Uvijek istražite i postavite pitanja prije donošenja financijskih odluka.
Je li neočekivano?
Prave ponude obično se ne pojavljuju niotkuda. Uvijek odvojite vrijeme da provjerite ponudu i tko vas kontaktira. Budite oprezni s hladnim pozivima, neočekivanim e-porukama ili porukama na društvenim mrežama koje promoviraju prilike koje se čine previše dobrima da bi bile istinite.
Ono što Xe nikada neće tražiti od tebe
Nikada od vas nećemo tražiti osobne ili financijske podatke putem e-pošte ili društvenih mreža. Ako nam budu potrebne dodatne informacije od vas, poslat ćemo vam e-poruku s uputama za prijenos dokumentacije putem naše platforme.
Resursi za razumijevanje prijevara
Što više znate o sprječavanju prijevara, to bolje. Koristite ove resurse kako biste saznali više o prijevarama.
FTC - SAD
Saznajte više o prijevarama putem resursa Federalne trgovinske komisije poput članaka, vodiča i videozapisa. Uz redovita ažuriranja o novim prijevarama, uvijek ćete biti u toku.
USA.gov
USA.gov vam pokazuje kako prijaviti prijevare lokalnim organima za provođenje zakona i FTC-u. Dijeli dodatne resurse o tome kako izbjeći prijevare i poveznice na savezne i državne agencije za podršku.
ScamWatch - AU
Procijenite svoj rizik i identificirajte potencijalne prijevare putem ScamWatcha. Ljudi se mogu uključiti u rasprave u zajednici o prijevarama s kojima su se susreli kako bi drugima pokazali što treba izbjegavati.
CAFC - Kalifornija
Ostanite informirani o najnovijim taktikama prijevara uz ažuriranja Kanadskog centra za borbu protiv prijevara. S informacijama o online prijevarama, telefonskim prijevarama i krađi identiteta, uvijek ćete znati na što treba paziti.
GASA
Globalni savez protiv prijevara surađuje s vladama, organizacijama i potrošačkim skupinama kako bi podigao svijest o prijevarama putem članaka, prezentacija i najboljih praksi.
IC3
Ako ste žrtva prijevare, važno je odmah poduzeti mjere kako biste smanjili štetu. Podnesite pritužbu izravno FBI-u putem Centra za pritužbe na internetski kriminal.