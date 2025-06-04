Upozorenja o tečaju valuta

Prijavite se (ili registrirajte!) sada kako biste dobivali besplatna upozorenja o tečaju od Xe-a

KonvertirajPošljiGrafikoniUpozorenja

Dopustite nam da pratimo tržište za vas

Valutna tržišta se stalno kreću. Primajte upozorenja o tečajevima kako nikada ne biste propustili željeni tečaj.

Primajte upozorenja o tečajevima

Kako funkcioniraju upozorenja o Xe stopi

Create account icon

1. Izradi račun

Jedan besplatni račun za sve vaše potrebe za devizama

Set desired rate icon

2. Postavite željenu cijenu

Izradite više upozorenja kako biste pratili odabrane valute

Confirm and get notified icon

3. Primajte obavijesti

Obavijestit ćemo vas kada se aktivira vaša željena cijena

Otvorite besplatni račun

Rate alerts for the mid-market rate

Xe Rate Alerts koristi srednje tržišne stope

Srednji tržišni tečaj je središnja točka između ponude i potražnje za određenom valutom, što znači da se može i mijenja cijelo vrijeme.

Trebate kreirati tržišni nalog i želite biti sigurni da ćete dobiti najbolju moguću cijenu? Xe može pomoći! Registrirajte se ili prijavite kako biste saznali više o našem proizvodu za prijenos novca i postavili tržišni nalog.

Xe App on iPhone

Preuzmite Xe aplikaciju

Provjerite cijene uživo, sigurno šaljite novac, postavite upozorenja o cijenama, primajte obavijesti i još mnogo toga.

Skeniraj me!

app store svggoogle play svg

Preko 113 milijuna preuzimanja diljem svijeta